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Общество

Оформление вывесок согласно дизайн-коду практически завершено в Псковской области

20 октября 2026 года, 09:40

Работа по приведению вывесок и информационных конструкций к требованиям дизайн-кода в Псковской области близка к завершению. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову доложила руководитель управления муниципального развития Елена Тимашова — глава региона рассказал об этом в своём канале в MAX.

Оформление вывесок согласно дизайн-коду практически завершено в Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

Контрольная проверка показала: задачу решили практически все муниципалитеты. Единственное исключение — три вывески в Себежском районе, которые пока не отвечают установленному стандарту.

В Великих Луках после рейда городские службы убрали выцветшие и порванные конструкции.

«Тем не менее всё ещё остаётся визуальный шум из-за хаотичного размещения даже легальных вывесок. Предложил изменить правовые акты и ввести типовой подход», — отметил Михаил Ведерников.

До 27 ноября 2027 года единый стиль получат нестационарные торговые объекты Пскова. Затем наработки внедрят в Усвятах, Опочке, Острове, Пушкинских Горах и Великих Луках.

К 1 марта в Пскове появится брендбук для рекламных конструкций. Проект поправок в правила размещения билбордов и электронных экранов уже разработан и успешно прошёл согласование в Общественной палате.

По словам губернатора, единый дизайн-код делает города и посёлки эстетичнее, опрятнее и комфортнее для жителей. «Тема важная, продолжим держать её под строгим контролем», — подчеркнул он.

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