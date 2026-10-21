Участница псковского медиафорума стала военкором «Асей»

Александра Павлова из Великих Лук призналась, что Псковский международный медиафорум перевернул её жизнь. Историей она поделилась прямо на мероприятии, сообщает ПАИ.
Александра Павлова из Великих Лук призналась, что Псковский международный медиафорум перевернул её жизнь. Историей она поделилась прямо на мероприятии, сообщает ПАИ.
Сейчас Павлова служит военным корреспондентом с позывным «Ася». За приглашение на форум она поблагодарила правительство Псковской области и вспомнила, как четыре года назад оказалась здесь в составе делегации от «Луки.ру». На той встрече она познакомилась с человеком, который позже позвал её стать первым медиаволонтёром в новых регионах страны.
«Ещё с начала специальной военной операции я хотела попасть на фронт, чтобы освещать происходящие там события», — поделилась Александра Павлова. Уже 8 января, отпраздновав Рождество в кругу семьи, она отправилась в Белгородскую область. Оттуда журналистка рассказывала о происходящем на освобождённых территориях Харьковской области