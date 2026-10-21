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Общество

Мужчина с тремя гражданствами предстал перед судом в Печорах за контрабанду наркотиков

21 октября 2026 года, 11:52

Печорский районный суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина с тремя гражданствами предстал перед судом в Печорах за контрабанду наркотиков

Фото: pxhere.com

Перед судом предстал мужчина, у которого есть три паспорта – Латвии, Великобритании и России. В августе он ехал пассажиром в рейсовом автобусе «Рига — Санкт-Петербург». Сам употребляя наркотики, мужчина спрятал свёрток с запрещённым веществом в карман джинсов. Он планировал раскрыть и использовать его уже на российской территории.

На таможенном контроле при личном досмотре наркотик обнаружили инспекторы.

Вещество изъяли из оборота. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также растений, их содержащих.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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