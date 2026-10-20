Жительница островского района зарезала соседа и отправилась в колонию

56-летнюю жительницу Островского района осудили за смертельный удар ножом. Трагедия произошла в декабре 2025 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Пьяная женщина поссорилась с соседом и ударила его ножом в правую ягодицу, попав в правую внутреннюю подвздошную вену. Мужчина скончался от массивной кровопотери.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд встал на сторону гособвинителя и приговорил женщину к семи годам в исправительной колонии общего режима. В пользу дочери погибшего с неё взыскали 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.