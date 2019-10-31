Дорогой перемен

Наталья рассчитывает, что стилисты подберут ей комфортную и красивую одежду. 32-летняя Наталья — мама трех дочерей, младшей еще не исполнилось и двух лет. Поэтому в ее гардеробе сейчас в основном джинсы, брюки, толстовки и обувь без каблуков — комфортная одежда для прогулок с маленьким ребенком.

Последние четыре с половиной года Наталья сидит в декретном отпуске. И пока не решила, выходить ли на работу по его окончании. По первому образованию она учитель начальных классов, по второму — бухгалтер, работала в банке. В роли домохозяйки и мамы наша героиня чувствует себя очень комфортно. Но все-таки признается, что «Модная революция» приятно разнообразит ее жизнь.

— Хочется гардероб — и в пир, и в мир, и так, чтобы было удобно, — говорит Наташа. — И в то же время ярко. Очень надеюсь, что стилисты подскажут мне новые интересные варианты. Самой у меня не получается выйти за узкие рамки моего нынешнего гардероба. Складывается ощущение, что в наших магазинах вся красивая одежда только 44-46 размера.

Наталья также признается, что давно хочет поменять прическу. И в этом вопросе она тоже полагается на профессионалов.

Близкие поддерживают нашу героиню в ее стремлении поменяться.

— Муж, дочки, другие родственники очень рады за меня, — говорит Наталья. — Желают, чтобы мне все понравилось на проекте.

Мы отдаем Наталью в руки главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК-60».