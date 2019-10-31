Дорогой перемен

Наталья рассчитывает, что стилисты подберут ей комфортную и красивую одежду. 32-летняя Наталья — мама трех дочерей, младшей еще не исполнилось и двух лет. Поэтому в ее гардеробе сейчас в основном джинсы, брюки, толстовки и обувь без каблуков — комфортная одежда для прогулок с маленьким ребенком.
Последние четыре с половиной года Наталья сидит в декретном отпуске. И пока не решила, выходить ли на работу по его окончании. По первому образованию она учитель начальных классов, по второму — бухгалтер, работала в банке. В роли домохозяйки и мамы наша героиня чувствует себя очень комфортно. Но все-таки признается, что «Модная революция» приятно разнообразит ее жизнь.
— Хочется гардероб — и в пир, и в мир, и так, чтобы было удобно, — говорит Наташа. — И в то же время ярко. Очень надеюсь, что стилисты подскажут мне новые интересные варианты. Самой у меня не получается выйти за узкие рамки моего нынешнего гардероба. Складывается ощущение, что в наших магазинах вся красивая одежда только 44-46 размера.
Наталья также признается, что давно хочет поменять прическу. И в этом вопросе она тоже полагается на профессионалов.
Близкие поддерживают нашу героиню в ее стремлении поменяться.
— Муж, дочки, другие родственники очень рады за меня, — говорит Наталья. — Желают, чтобы мне все понравилось на проекте.
Мы отдаем Наталью в руки главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК-60».
Обрабатывая анкету Натальи, я сомневалась, что девушке нужно участие в нашем проекте. На мой взгляд, не было особых проблем в гардеробе и образ в целом был гармоничен. При встрече с участницей мы решили примерить те модели одежды, которых Наталья никогда не носила: платье длины миди достаточно простого кроя, без обилия декорирующих элементов и эффектный комбинезон красивого ягодного оттенка. Нашим фаворитом стал комплект теплых карамельных оттенков. По моему мнению, это роскошное цветовое решение для стильного образа. Комплект очень функциональный и прекрасно впишется в гардероб мамочки троих детей.
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Наталья — молодая красивая женщина, ей можно экспериментировать со стрижками, пробовать себя в разных образах. Стрижка, на которой остановилась я, сделает образ более стильным и подчеркнет ее шикарную густоту волос. А цвет добавит яркости.
Екатерина Дементьева, мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т.: 610-004; 8-921-211-00-04
Нашей героине Наталье я сделала макияж с использованием теней в зеленых и хаки оттенках, чтобы создать контраст с новым шоколадным оттенком волос. Ресничный контур и нижнюю слизистую я подчеркнула стойким карандашом-каялом холодного коричневого цвета, так радужка стала визуально ярче. Так как в новом наряде и образе Натальи было много насыщенных оттенков, на губы я нанесла нежный нюдовый блеск.
Ольга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
На встрече с Натальей мы говорили именно о комплексном подходе к красоте. Коснулись темы здорового образа жизни, большое внимание уделили комплексному уходу за лицом, протестировали нашу инновационную серию NovAge, изучили секреты быстрого преображения при помощи декоративной косметики. Наташе я желаю красоты и удачи во всем.
Светлана Пантелеева эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50
Мы сделали восковую депиляцию трех зон. Эффект от процедуры будет держаться до двух недель. Восковая депиляция не вызывает раздражения на коже, экономит время, после нее нет необходимости решать вопрос удаления нежелательных волос при помощи бритвы, что очень удобно.
Виктория Истомина мастер-универсал, студия удаления нежелательных волос VIKI, спа-центр «Оазис», ул. Рокоссовского, 7а, 2 эт., т. +7-911-699-18-97
Пожелтевшую эмаль зубов невозможно очистить обычными пастами. Мы с помощью специального оборудования выполним процедуру косметического отбеливания зубов за один сеанс. Эффект при соблюдении всех рекомендаций сохранится до полугода. Голливудская белозубая улыбка в наше время является одним из основных показателей успешности человека. Вы увидите, насколько легче и проще жить и общаться, улыбаясь самой белоснежной улыбкой. Приходите и попробуйте!
Анастасия Бутузова специалист по отбеливанию зубов, студия отбеливания Smale Life, Рижский проспект, 16, салон красоты Black berry, т. +7-921-110-22-22
Осень навеяла чудесный цвет марсала, он представляет собой бордово-красный оттенок в сочетании с легким коричневым, иначе его называют винный. Цвет марсала выглядит весьма аристократично. Мы укрепили ногти акрилом, покрыли гель-лаком. Изюминкой нашего маникюра стала роспись, кленовые листья, выполненные в тонах основного цвета, с прорисовкой белым 3D-гелем, придающим объем.
Елена Рыжикова мастер ногтевого сервиса, Nail studio