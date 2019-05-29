Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова

Участие Анастасии Михайловой в «Модной революции» подарок от генерального партнера проекта – торгового комплекса «ПИК 60».
Участие Анастасии Михайловой в «Модной революции» подарок от генерального партнера проекта – торгового комплекса «ПИК 60».
Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! Я давно наблюдаю за этим проектом. Я сейчас нахожусь в неком «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил моё мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!
- Конкурс это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это поднятие своей самооценки и заряд энергии! – отзывается Настя о конкурсе красоты.
Всем участникам и зрителям конкурса Настя запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных.
Мы уже писали, что главному редактору Центра деловой информации Виктории Голубковой нужна помощь – деньги на дорогостоящее лечение за границей.
Этот номер до глубины души в меня проник, в самое сердце - очень чувственный и грустный, бесспорно благородный и высокий. До последнего момента не верила, что волосы Насте отрезают по настоящему, велико было желание переместиться на другую точку съемки, но было страшно упустить момент. Горжусь тем, что в нашем городе есть Женщины с большой буквы, способные на сильные поступки.
Преображение Анастасии Михайловой можно будет увидеть в номере «Псковской правды» 5 июня.