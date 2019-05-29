Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова

Участие Анастасии Михайловой в «Модной революции» подарок от генерального партнера проекта – торгового комплекса «ПИК 60».

Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! Я давно наблюдаю за этим проектом. Я сейчас нахожусь в неком «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил моё мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!

Анастасии 25 лет, она замужем, воспитывает двухлетнего сына Матвея. По образованию журналист и культуролог, но сейчас в декретном отпуске. Настя работала тележурналистом у себя на родине в Николаеве и в Пскове, после переезда. В наш город Настя переехала к мужу. Муж стал и инициатором участия в конкурсе «Миссис Псков».

- Конкурс это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это поднятие своей самооценки и заряд энергии! – отзывается Настя о конкурсе красоты.

Всем участникам и зрителям конкурса Настя запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных.