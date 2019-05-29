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Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова

На конкурсе «Миссис Псков» девушка завоевала приз спонсорских симпатий

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Наталья Баранова
29 мая 2019 года, 11:35
Фото: из личного архива Анастасии Михайловой
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Участие Анастасии Михайловой в «Модной революции» подарок от генерального партнера проекта – торгового комплекса «ПИК 60».

Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! Я давно наблюдаю за этим проектом. Я сейчас нахожусь в неком «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил моё мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!


Анастасия Михайлова,
участница «Миссис Псков»
Анастасии 25 лет, она замужем, воспитывает двухлетнего сына Матвея. По образованию журналист и культуролог, но сейчас в декретном отпуске. Настя работала тележурналистом у себя на родине в Николаеве и в Пскове, после переезда. В наш город Настя переехала к мужу. Муж стал и инициатором участия в конкурсе «Миссис Псков».

- Конкурс это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это поднятие своей самооценки и заряд энергии! – отзывается Настя о конкурсе красоты.

Всем участникам и зрителям конкурса Настя запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных.

Во время исполнения песни Насте отрезали косу.
Фото организаторов конкурса «Миссис Псков - 2019».
- Эту идею я вынашивала год, - рассказывает Настя. - Возможно, это связано с тем, что моим знакомым людям одиному за другим стали ставить страшный диагноз «рак». Сначала девочка, с которой мы учились в одной школе, попросила в соцсетях помощи для своего ребёнка. Ему тогда и года ещё не было. Затем беда случилась с коллегой моей мамы. В новогоднюю ночь сестра мужа раскрыла тайну об опухоли своего супруга. А совсем недавно я узнала про Вику Голубкову. Это мой редактор, моя коллега, мой наставник и друг.

Мы уже писали, что главному редактору Центра деловой информации Виктории Голубковой нужна помощь – деньги на дорогостоящее лечение за границей.

Этот номер до глубины души в меня проник, в самое сердце - очень чувственный и грустный, бесспорно благородный и высокий. До последнего момента не верила, что волосы Насте отрезают по настоящему, велико было желание переместиться на другую точку съемки, но было страшно упустить момент. Горжусь тем, что в нашем городе есть Женщины с большой буквы, способные на сильные поступки.


Татьяна Родина,
фотограф проекта «Модная революция» и «Миссис Псков» 
Сейчас у Насти осталось каре. Но, возможно, это ненадолго. И наши мастера предложат Насте новую стильную прическу.

Преображение Анастасии Михайловой можно будет увидеть в номере «Псковской правды» 5 июня.  

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Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
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