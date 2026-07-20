Самый старый дуб России растёт в Псковской области

В Псковской области растет самый старый дуб России, пишет РИА Новости. По данным Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», дуб черешчатый «Старожил Древних Печор» признали древнейшим деревом страны. Дубу 604 года.
В Псковской области растет самый старый дуб России, пишет РИА Новости. По данным Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», дуб черешчатый «Старожил Древних Печор» признали древнейшим деревом страны. Дубу 604 года.
Самое старое дерево России находится на Святой горке Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Диаметр ствола на высоте 1,3 метра достигает 1,66 метра.
С дубом связаны многие местные предания. По легендам, он был одним из трех могучих деревьев, под которыми молились охотники, приходившие в эти места на промысел еще до основания монастыря в 1473 году.