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Общество

Самый старый дуб России растёт в Псковской области

20 июля 2026 года, 10:39

В Псковской области растет самый старый дуб России, пишет РИА Новости. По данным Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», дуб черешчатый «Старожил Древних Печор» признали древнейшим деревом страны. Дубу 604 года.

Самый старый дуб России растёт в Псковской области

Фото : Центр древесных экспертиз «Здоровый лес». Дуб «Старожил Древних Печор».

Самое старое дерево России находится на Святой горке Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Диаметр ствола на высоте 1,3 метра достигает 1,66 метра.

С дубом связаны многие местные предания. По легендам, он был одним из трех могучих деревьев, под которыми молились охотники, приходившие в эти места на промысел еще до основания монастыря в 1473 году.

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