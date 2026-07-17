Сила примера

Псковички Дарина Алексеева и Ксения Беленко нашли дело всей жизни. Дарина – спортсменка, попробовшая свои силы в разных видах спорта – от футбола до регби. Ксения – фермер, сад для которой прежде всего источник вдохновения и любви к живому и только потом бизнес. Обе девушки – блогеры, доказывающие, что путь к большим переменам лежит через личные изменения. Как видеоролики и посты меняют мышление сотен людей – в материале «Псковской правды».

Спортивные вызовы

Дарина Алексеева – медиаспециалист проекта «Навигаторы детства» в Пскове. Свой путь в медиасфере девушка начала в 2024 году. «Меня вдохновляло, как люди снимают и монтируют видео, и я начала учиться сама. И уже буквально через два месяца я смогла устроиться работать в направлении PR», – рассказала Дарина. Сегодня она создает социальные ролики и репортажи о здоровом образе жизни. Никто не расскажет о спортивном пути лучше Дарины – она прожила его каждую минуту. С четырёх лет играла в любительский футбол, потом начала профессионально заниматься пулевой стрельбой и дошла до первого взрослого разряда. Затем посвятила себя волейболу и мини-футболу.

«Спорт в моей жизни с самого детства – это не просто тема, это часть меня», – признается Дарина. В 2022 году девушка решила попробовать себя в регби – и за полгода получила третий разряд. К сожалению, из-за травм спортивную карьеру пришлось завершить. Однако любовь к спорту осталась и постепенно перешла в творчество. «Мой блог и медиапроекты во многом связаны со спортом и здоровым образом жизни. Я говорю о том, что сама хорошо понимаю и прожила», – обращает внимание она. Дарина убеждена: спорт перестаёт казаться чем‑то далёким, когда делишься своим опытом. В планах – создавать проекты, рассказывающие о спортивной жизни современно и интересно. «Я хочу создавать контент, который вдохновляет сделать первый шаг – выйти на пробежку, прийти в спортивную секцию или просто поверить, что активный образ жизни доступен каждому», – признается она.

Ролики Дарины – для всех. Ими вдохновляется не только молодежь, но и люди в возрасте. Например, главными героями одного из видеороликов стали пожилые женщины, которые выполняют упражнения. «Для меня важно показать, что движение и забота о себе доступны в любом возрасте», – отмечает блогер. Свой блог девушка считает в первую очередь хобби. «Через видео я пытаюсь показать: любые глобальные проблемы начинаются с личного уровня. Пока человек не разберётся с собой, сложно изменить что-то вокруг. И если мои ролики помогают хотя бы одному человеку это понять – значит, я делаю всё не зря!» – считает она. Работы Дарины попадали в шорт-листы творческих конкурсов, а контент о спортивных мероприятиях и инициативах собирает тысячи просмотров.

Экологические маршруты

Предприниматель Ксения Беленко живет в Москве. Год назад она купила землю в Печорском районе и посадила там яблоневый сад, который получил весьма необычное название – «Сад долгой воли». Идея вырастить его зародилась после знакомства с Флоренцией. Именно тогда девушку посетила мысль: не все добрые дела дают мгновенный результат – их плоды порой созревают годами. Воплощать «долгоиграющий» проект Ксения решилась на Псковской земле. Фермер понимала, что старт не будет легким. Так, часть посаженных часть яблонь уничтожили косули, саженцы сломали кабаны. И это еще не говоря о заморозках, насекомых и болезнях. Однако фермер не пасует перед сложностями – они учат лучше понимать мир растений. Все проблемы девушка решает по мере их поступления – меняет подход к выращиванию и уходу и старается просчитывать все до мелочей. Деревья растут у Ксении всего третий год, поэтому об урожае говорить еще рано. Однако планы уже есть: фермер планирует делать яблочные чипсы и со временем создать собственный бренд. Самое главное – сохранить душу сада: она категорически против того, чтобы делать из него «фруктовый конвейер», позволяя бизнесу выжимать из него все соки.

Сад для Ксении – далеко не про бизнес, а про источник глубоких смыслов. Она убеждена, что деревья все чувствуют и понимают, поэтому мечтает проводить в своем саду концерты классической музыки. В своем личном зеленом уголке она видит место единения с природой — тут удаётся замедлиться, проникнуться любовью ко всему живому и осознать себя звеном в череде природных перемен. Ксения уже больше года ведет блог, где рассказывает о своем саде, фермерстве, садоводстве и связи человека с природой. Предприниматель снимает сюжеты о фермерских хозяйствах, традиционных ремеслах и экономике сельской жизни.

«Я завела канал, потому что хочется, чтобы у тебя были слушатели и потому что это определенная ответственность. У тебя уже нет пути назад: ты не можешь просто «слиться», сказать себе «я устал», «не хочу», «мне плохо» или «мне хорошо», – говорит Ксения. – Ты просто рассказываешь о своей повседневности. И, возможно, кто-то на это смотрит. Ты никогда не знаешь, как можешь повлиять на человека. Может быть, моя история про фермерство, сад, мою философию на кого-то повлияет. Возможно, даже убережёт от какого-то поступка или мысли». Ведение блога Ксения считает делом трудным. Самое сложное – упаковать целый вихрь чувств и смысла в пару строк, чтобы они точно передали пережитое. «Для меня это похоже на поэзию, на литературу: попытка вложить в слова свою душу, свой внутренний мир, свои личные, уникальные чувства. Это сложно, но даёт огромный стимул к развитию и самосовершенствованию», – утверждает фермер.

Стали лучшими