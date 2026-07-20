Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе

Скутер врезался в скорую помощь на перекрестке улиц Железнодорожной и Ленина в Плюссе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Скутер врезался в скорую помощь на перекрестке улиц Железнодорожной и Ленина в Плюссе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
За рулем скутера находился 39-летний водитель. В качестве пассажира с ним ехал 16-летний подросток. Оба были без шлемов.
Пострадавшим оказывалась помощь на месте. Проводились реанимационные мероприятия.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства случившегося выясняются.