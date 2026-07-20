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Общество

Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе

20 июля 2026 года, 10:57

Скутер врезался в скорую помощь на перекрестке улиц Железнодорожной и Ленина в Плюссе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

За рулем скутера находился 39-летний водитель. В качестве пассажира с ним ехал 16-летний подросток. Оба были без шлемов.

Пострадавшим оказывалась помощь на месте. Проводились реанимационные мероприятия.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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