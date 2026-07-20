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Общество

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»

20 июля 2026 года, 17:55

С 21 по 27 июля доступ на стадион «Машиностроитель», включая манеж и тренажёрный зал, будет полностью прекращён из-за проведения концерта группы «Ленинград», который станет первым крупным событием на обновлённой арене после реконструкции, сообщили в дирекции спортивных сооружений города.

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»

В учреждении уточнили, что для обладателей абонементов время действия продлят ровно на то количество дней, в течение которых объект будет недоступен. Горожан призвали заранее корректировать график тренировок. 

Кроме того, 25 июля в Пскове частично перекроют улицы Кузнецкую и Спортивную. Как отмечается, предстоящее выступление станет первым масштабным музыкальным шоу на стадионе после его капитального обновления.

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