Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

20 июля 2026 года, 14:56

С 13 по 19 июля сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Фото: pxhere.com

Правоохранители выявили девять административных правонарушений, пять – в области оборота оружия, четыре – в области частной охранной деятельности. Изъяли 15 единиц оружия и более 150 боеприпасов.

Порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике
Борис Елкин держит на контроле капремонт старого корпуса ПИЛГ

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами