15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

С 13 по 19 июля сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выявили девять административных правонарушений, пять – в области оборота оружия, четыре – в области частной охранной деятельности. Изъяли 15 единиц оружия и более 150 боеприпасов.

Порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе.