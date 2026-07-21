Где можно будет получить электронную карту «ЕКП Псковская», рассказал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил подготовку к выпуску электронной карты «ЕКП Псковская» с начальником Управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым и представителем одного из банков-эмитентов, управляющим Псковским отделением Сбера Владимиром Компанийцем. Глава региона опубликовал пост в своем канале в мессенджере MAX.

Карту можно будет оформить и бесплатно получить в отделениях партнёров проекта – Сбера и ВТБ – при постоянной регистрации в Псковской области.

«Полноценная дебетовая карта платёжной системы «Мир» позволит оплачивать покупки, совершать переводы, получать на неё пенсии, социальные пособия или зарплату», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что функционал карты активно прорабатывается.

Специалисты проводят работу по подключению региональных торгово-сервисных предприятий. В дальнейшем держатели карт смогут получать специальные скидки и бонусы.

«Также прорабатывается возможность использования карты для получения скидок и специальных предложений при посещении музеев, театров и других культурных мероприятий региона», – сказал губернатор.

Для детей предусмотрен спецформат – «ЕКПшка Псковская». Дети смогут пользоваться ею как электронным пропуском в школу, а также для учёта и оплаты школьного питания.

Старт запланирован с 1 сентября.

Проект реализуется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ.