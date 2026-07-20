Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины. как сообщили в пресс-службе УФСПП по Псковской области, под предлогом покупки она похитила три машины.
Женщина действовала по одной и той же схеме: находила объявления о продаже, договаривалась о встрече, получала ключи и документы на транспортное средство и скрывалась. Чтобы усыпить бдительность владельцев, она оставляла фиктивные расписки с обещанием оплатить покупку позже.
Пострадавшими стали жители Великих Лук — они лишились двух автомобилей марок «Фольксваген» и «ВАЗ-21093». Общий ущерб составил более 130 тысяч рублей.
фото пресс-службы УФСПП по Псковской области
Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, она обязана была полностью компенсировать причинённый ущерб.
В службу судебных приставов поступили три исполнительных документа на взыскание этой суммы. Должницу уведомили о возбуждении производств и предупредили о возможных санкциях. Поскольку в установленный срок она не выполнила обязательства, приставы применили меры принудительного исполнения: начислили исполнительский сбор, ограничили выезд за границу, запретили регистрационные действия с четырьмя объектами недвижимости, а также обратили взыскание на зарплату и денежные средства.
В результате вся сумма ущерба была взыскана и перечислена пострадавшим. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.