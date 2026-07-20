Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины. как сообщили в пресс-службе УФСПП по Псковской области, под предлогом покупки она похитила три машины.

Женщина действовала по одной и той же схеме: находила объявления о продаже, договаривалась о встрече, получала ключи и документы на транспортное средство и скрывалась. Чтобы усыпить бдительность владельцев, она оставляла фиктивные расписки с обещанием оплатить покупку позже.

Пострадавшими стали жители Великих Лук — они лишились двух автомобилей марок «Фольксваген» и «ВАЗ-21093». Общий ущерб составил более 130 тысяч рублей.