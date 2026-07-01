Аплодисменты и эмоции

Арина Громницкая и Алиса Долженко – студентки ПсковГУ. В этом году девушки получила невероятный опыт – стали победителем фестиваля «Российская студенческая весна» в Красноярске. Как удалось достичь успеха и чем впечатлила пятидневная поездка – в материале «Псковской правды».

Через всю Россию

XXXIV Всероссийский фестиваль образовательных организаций высшего образования «Российская студенческая весна» – ежегодное мероприятие, которое объединяет тысячи творческих молодых людей из разных уголков России. В этом году фестиваль собрал около 3, 6 тысячи участников из 85 регионов страны. Псковскую область на мероприятии представили семь студентов из ПсковГУ. Одной из них и стала Арина Громницкая – студентка 4 курса направления «психология служебной деятельности». Она несколько раз участвовала в региональном этапе, однако выйти на всероссийский ей не удавалось. В этот раз попытка увенчалось успехом – девушка получила диплом лауреата фестиваля «Что творим?» и возможность представить регион на всероссийском этапе в Красноярске.

До Красноярска пришлось добираться долго – почти четыре дня на поезде. «Очень хотелось скорее приехать и увидеть фестиваль своими глазами. Ожидания были огромными, ведь это было совершенно новое для меня событие, и неизвестность только усиливала интерес», – призналась Арина. Несмотря на то, что дорога заняла много времени, это того стоило. «Это были абсолютно потрясающие эмоции и знакомства», – отметила Алиса. В Красноярске девушки провели пять дней. Особенно удивила погода в день приезда. «Город встретил нас погодой, не похожей на Сибирскую – 30 с лишним градусов», отметила Арина.

Насыщенные дни

Первое же мероприятие, которое прошло вечером, поразило участниц масштабом номеров и режиссерскими задумками. «Было много шуток, музыки, специальными гостями стали комики Михаил Стогниенко и Виталий Равдин. Вечером мы прогулялись по набережной реки Енисей», – рассказала Арина. На следующий день начались выступления первых участников и мастер-классы для вокалистов от певицы Марины Полтевой. 25 июня для Арины стало судьбоносным днем – настала ее очередь выходить на сцену. Арина – выпускница музыкальной школы, занимается пением несколько лет. Девушка выступила в вокальной номинации «Джазовое пение. Соло» с композицией I got rhythm.

«Было переживательно, ведь в жюри сидели настоящие профессионалы своего дела: Виктория Дайнеко, Яна Settlers, Марина Полтева, Светлана Криницкая, Марианна Савон, Анастасия Никифорова, Анна Маршания», – призналась девушка. Однако цель была одна: произвести впечатление на жюри. И Арине это удалось – она получила специальный приз за волю к победе. «Во время конкурсных просмотров было особенно приятно наблюдать, как делегации поддерживают друг друга. Искренние аплодисменты, эмоции и взаимная поддержка создавали ощущение большого творческого сообщества. Такая атмосфера вдохновляет и заряжает», – призналась участница.

28 июня прошла церемония закрытия фестиваля, где Арина узнала, что стала победительницей. «Я была очень счастлива, ведь это моя первая Всероссийская студвесна и уже такой результат», – сказала она.

Масса эмоций

Алиса Долженко в свою очередь завоевала специальный приз в театральном направлении за пронзительное прочтение. «Я не думала, я не верила, что что-то смогу получить, потому что тот, кто бывал на всероссийской студенческой весне, прекрасно осознает, что там собираются такие профессионалы со всей России, что ты даже представить себе не можешь, что сможешь что-то забрать с собой, кроме бесценного опыта и классных знакомств», – поделилась она. Закрытие фестиваля проходило в формате гала-концерта, где выступили танцевальные и вокальные коллективы. Вечером на сцену вышел хэдлайнер – группа Zoloto.