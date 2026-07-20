Борис Елкин держит на контроле капремонт старого корпуса ПИЛГ

В ходе ремонта рабочие перенесли межкомнатные перегородки, благодаря чему учебные классы стали заметно просторнее. На сегодняшний день уже завершена модернизация системы отопления, выполнена стяжка полов и смонтированы потолки. По всему зданию прокладывается электрика, идёт активная облицовка стен и укладка напольной плитки. В тех кабинетах, где отделочные работы уже закончены, строители начали красить стены.

«Продолжим оказывать содействие в капитальном ремонте этого здания, чтобы ко Дню знаний в этих стенах зазвучал детский смех и шелест тетрадок», – подчеркнул Борис Елкин. Ранее сообщалось, что на оснащение пищеблока и гардероба гимназии выделили ещё два миллиона рублей из дополнительного финансирования. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».