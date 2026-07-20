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Общество

Борис Елкин держит на контроле капремонт старого корпуса ПИЛГ

20 июля 2026 года, 11:47

Глава Пскова Борис Елкин лично контролирует ход капитального ремонта в старом здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной, 56. Внутри перепланировали помещения, заменили коммуникации и приступили к чистовой отделке.

Борис Елкин держит на контроле капремонт старого корпуса ПИЛГ

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

В ходе ремонта рабочие перенесли межкомнатные перегородки, благодаря чему учебные классы стали заметно просторнее. На сегодняшний день уже завершена модернизация системы отопления, выполнена стяжка полов и смонтированы потолки. По всему зданию прокладывается электрика, идёт активная облицовка стен и укладка напольной плитки. В тех кабинетах, где отделочные работы уже закончены, строители начали красить стены.

«Продолжим оказывать содействие в капитальном ремонте этого здания, чтобы ко Дню знаний в этих стенах зазвучал детский смех и шелест тетрадок», – подчеркнул Борис Елкин. Ранее сообщалось, что на оснащение пищеблока и гардероба гимназии выделили ещё два миллиона рублей из дополнительного финансирования. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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