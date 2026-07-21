Систему чёт-нечет отменили на АЗС в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Глава региона подчеркнул, что система свое отработала и в настоящий момент от нее больше дискомфорта, чем пользы.

«Куда больший эффект дают системные и принципиальные меры против перекупщиков и точечные перераспределения лимитов», – отметил губернатор и добавил, что ситуация в Пскове и Псковском районе практически выровнялась.