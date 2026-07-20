Ситуация с бензином АИ-95 в муниципалитетах Псковской области остается сложной

Ситуация с 95-м бензином в муниципалитетах Псковской области остается сложной. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Так, по словам главы региона, в Пустошке, Усвятах, Стругах Красных, Пыталово заправки работают в стандартном режиме и без очередей, однако в наличии только бензин АИ-92 и дизтопливо.

«С бензином АИ-95 действительно по-прежнему проблемы. И если в Пскове ситуация понемногу выправляется, то в большинстве муниципалитетов пока всё сложно», – отметил Михаил Ведерников.

Серьезнее всего ситуация наблюдается в районах, где есть заправки только «Сургутнефтегаз», а также в Великих Луках, где объёма поставляемого топлива недостаточно.