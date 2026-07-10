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Общество / Здоровье

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами

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Ольга Нефёдова
10 июля 2026 года, 14:36
Фото: ИИ
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Каждый второй житель планеты хотя бы раз сталкивался с аллергией, но половина из них даже не догадывается об этом. Почему мы не жалеем людей с заложенным носом, чем опасны капли «для сосудов» и почему аллергия — это не слабый иммунитет, а наоборот, слишком рьяный, «Псковской правде» рассказала врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

Не жизнь, а выживание

По статистике от аллергических заболеваний страдает до 40 % населения планеты. Но если вы спросите соседей, многие скажут: «У меня нет аллергии, я просто весной чихаю». К сожалению, такая ситуация не редкость – многие предпочитают «не замечать» симптомы аллергии десятилетиями.

Пациенты снова и снова приходят на прием к врачу с насморком, который длится десятилетиями, и удивляются, когда им говорят: это не простуда, это аллергия. Причем аллергия, которая лечится, и лечить ее надо, чтобы через пару лет не получить бронхиальную астму, отмечают медики.

«Насморк — что может быть проще? Но когда он у тебя годами — это не жизнь, а выживание», – считает врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

С ее слов, аллергиков часто оставляют без внимания – мало кто воспринимает заложенный нос всерьез. Пришел человек с простудой — его жалеют, дают чай с малиной. Пришел человек с аллергическим ринитом, который не дышит носом с весны до осени, — ему говорят: «Ну, пройдет».

«Не пройдет, — категорична врач. — Если не лечить, ринит перетекает в бронхиальную астму. Это уже поражение нижних дыхательных путей, и оно куда серьезнее».

Аллергия годами отравляет повседневную жизнь: нос не дышит, приходится спать с приоткрытым ртом, к утру горло становится сухим, а голова —тяжёлой.

«Я часто слышу: «Доктор, я привык». Привык! Как можно привыкнуть к тому, что мозг недополучает кислород, а сон не восстанавливает силы?» — возмущается врач.

Некоторые пациенты спустя время все-таки замечают: что-то не так. Однако вместо визита к врачу выбирают самолечение: покупают в аптеке сосудосуживающие капли.

«Длительное использование таких препаратов приводит к системным побочным эффектам, не только к привыканию, но и к повреждению слизистой, — предупреждает Татьяна Пистрая.

Болезнь цивилизации

Со слов доктора, число пациентов с аллергией растет из года в год. Если раньше в приемной было несколько человек в сезон, сейчас — целые очереди. И возраст у них совершенно разный: от младенцев до пенсионеров.

«Мы живем в мире, где все ненатуральное. Молочные продукты — не молоко, мясо — не мясо, сладости — вообще химия. И это не только про еду. Строительные материалы, мебель, клей в обоях, пластик в бутылках — все это бомба замедленного действия», – предупредила доктор.

Даже вода, которую мы покупаем в магазине, не всегда чистая. Мало того, что неизвестно, что налито в бутылку, так еще и пластик сам по себе может быть аллергеном, объяснила Татьяна Пистрая. Добавьте сюда урбанизацию, выхлопные газы, постоянный стресс — и получите идеальную среду для развития аллергии.

Многие аллергики связывают свое состояние со слабым иммунитетом. Однако аллергия – совсем не про это. «Пациенты любят говорить: «У меня плохая иммунная система, поэтому я чихаю». Нет. Она у вас — слишком хорошая, слишком сильная. Она видит безобидный белок (пыльцу, например) и объявляет ему войну. Все армии встают на защиту», – объяснила врач.

Скрытая угроза

Аллергеном может оказаться практически что угодно, но в массовом сознании аллергия прочно связана с реакцией на тополиный пух. Между тем, есть аллергены, представляющие куда большую угрозу.

«Сам по себе тополь — не самый злостный аллерген, — успокаивает врач. — А вот береза — да. Когда она начинает пылить, в воздухе стоит настоящая пыльцевая буря. Ее видно невооруженным глазом — особенно после дождя, когда лужи покрываются желтоватой пленкой».

Активность многих аллергенов, как правило, привязана к определенному сезону. Весной люди «чихают» на ольху, орешник и березу, летом – на луговые травы, которые косят на дачах и во дворах.

«Мы советуем пациентам делегировать покос газона кому-то другому, потому что, когда вы косите траву, в воздух поднимается не только пыльца, но и сок растений. Он оседает на слизистой и вызывает реакцию», – объяснила Татьяна Пистрая.

В конце лета наступает еще одна волна — полынь и амброзия. Причем если раньше амброзия была южной гостьей (до Воронежа), то сейчас из-за потепления она просыпается и в Подмосковье. Псковская область тоже в зоне риска, предупреждает доктор.

Интересно, что на самочувствие аллергиков влияет погода. Если дождливое лето – неудача для дачников, то для аллергиков это настоящее спасение. Осадки прибивают пыльцу к земле, и дышать становится легче. Сухая, ветреная погода, наоборот, разносит аллергены на километры.

Долго и дорого

Аллергию можно взять под контроль и даже добиться длительной ремиссии. На сегодняшний день единственным методом лечения, который не просто снимает симптомы, а перестраивает иммунный ответ, является аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ). Это отличное решение для пациентов, которые устали пить таблетки и хотят значительно улучшить качество своей жизни, отметила врач.

Метод основан на постепенном привыкании организма: человеку вводят аллерген в минимальных дозах, чтобы иммунная система перестала воспринимать его как угрозу. Со временем аллергическая реакция исчезает полностью. Курс занимает от шести месяцев до года, а для устойчивого эффекта его повторяют на протяжении трёх лет.

«Мы видим эффект уже после первого сезона, — говорит Татьяна Пистрая. — Человек меньше чихает, меньше пьет антигистаминные. А после третьего курса может наступить стойкая ремиссия»

Но есть огромное «но»: это очень дорого. По полису ОМС АСИТ не оплачивают. «Раньше это было около 8- 10 тысяч в месяц, сейчас, наверное, больше. За год — за 100 тысяч и больше», – сказала Татьяна Пистрая.

Ключевой шаг перед началом терапии — чётко определить аллерген. Эту задачу лучше решать вместе с профильным специалистом, а не пытаться охватить всё сразу с помощью расширенных лабораторных панелей. В фокусе внимания должен быть пациент, а не безликий перечень показателей, резюмировала врач.

Аллергия — это не просто чихание в мае. Это хронический процесс, который влияет на сон, работоспособность и в перспективе — на продолжительность и качество жизни. И с ней можно жить, если правильно настроить свой быт и вовремя начать лечение.

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