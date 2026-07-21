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Общество

Глава Пскова: Инсталляция на Октябрьской площади не привела к росту аварийности

21 июля 2026 года, 15:31

Патриотическая инсталляция, посвящённая Году народного единства и оформленная слоганом «Россия начинается здесь», на Октябрьской площади Пскова не привела к росту аварийности. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Глава Пскова: Инсталляция на Октябрьской площади не привела к росту аварийности

Фото со страницы Михаила Ведерникова в MAX

Часть автомобилистов жалуется, что конструкция ухудшает обзор на круге и усложняет восприятие дорожной ситуации при проезде площади.

Тем не менее, глава Пскова Борис Елкин заявляет, что статистика ДТП на этом участке не изменилась. «Наличие крупного объекта в центре кольца не привело к росту аварийности. Скорее, он заставляет водителей быть внимательнее, а автомобиль остаётся средством повышенной опасности», — отметил Елкин.

Он также отметил, что возможно объект останется в центре до зимы, пока на его месте не появится елка. 

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