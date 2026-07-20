Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Псковский спортсмен – воспитанник спортивного центра «Юность» Хасан Гайрабеков взял золото на первенстве России U16 по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 73 регионов страны. Хасан стал лучшим в тройном прыжке с результатом 13 метров 90 сантиметров.

«И это его личный рекорд! За этими цифрами стоят не только талант и упорство самого спортсмена, но и тысячи часов изнурительных тренировок, стальной характер и колоссальная работа его наставника», – отметил глава города и поблагодарил тренера псковича – Веру Яковлеву.

«Поздравляем Хасана и Веру Васильевну! Пусть эта золотая медаль станет лишь первым шагом на пути к новым грандиозным победам!» – заключил Борис Елкин.