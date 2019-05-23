По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой

Благотворительный фонд княгини Ольги опубликовал QR-код, по которому можно перечислить деньги на дорогостоящую операцию для главного редактора Центра деловой информации Виктории Голубковой. В январе 2019 года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.