По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой

Благотворительный фонд княгини Ольги опубликовал QR-код, по которому можно перечислить деньги на дорогостоящую операцию для главного редактора Центра деловой информации Виктории Голубковой. В январе 2019 года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.
Коллеги из-за рубежа нашли для Виктории вариант лечения в чешской Праге в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и согласилась принять Викторию в любой момент и на льготных финансовых условиях.
Реквизиты для перечисления средств:
Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11
ОГРН 1186000000229
ИНН/КПП 6027190455/602701001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».