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Общество

По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой

23 мая 2019 года, 14:57

Благотворительный фонд княгини Ольги опубликовал QR-код, по которому можно перечислить деньги на дорогостоящую операцию для главного редактора Центра деловой информации Виктории Голубковой. В январе 2019 года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.

Напомним, с января по май Виктория проходила лечение сначала в областном центре, а затем в Санкт-Петербурге. Было пройдено четыре курса химиотерапии, которые не оказали ожидаемого результата. 

Диагноз был поставлен ещё в январе 2019 года.
Фото из личного архива Виктории Голубковой.
Коллеги из-за рубежа нашли для Виктории вариант лечения в чешской Праге в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и согласилась принять Викторию в любой момент и на льготных финансовых условиях.

Реквизиты для перечисления средств:

Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».

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