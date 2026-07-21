Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

25 июля состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж»

21 июля 2026 года, 11:34

25 июля в 15:00 состоится памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам. Мероприятие пройдет в деревне Бор Усвятского района, сообщил глава округа Дмитрий Петров, пишет ПАИ.

25 июля состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж»

Фото: газета «Новая жизнь»

В ходе «Края партизанской славы» также пройдет военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».

«Сейчас окончательно сверяется программа мероприятия. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукского районов, Великих Лук. Мы ждём наших друзей – делегации из Велижского района Смоленской области, Витебского и Городского районов Витебской области Беларуси», – отметил глава района.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – это историческое название коридора шириной примерно 40 километров, появившегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере).

Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через «ворота» в тыл противника направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четыре человека оказались зажаты в машине в результате ДТП в Пскове
В Пскове больше не планируют перекрывать движения в центре ради Дня города
Сгоревшие павильоны разбирают в Пскове
Ведерников проконтролировал наличие топлива в Островском районе
Полиция нашла заблудившуюся в лесу пенсионерку
Псковские газовики определяли лучшего по профессии
Глава Пскова: Инсталляция на Октябрьской площади не привела к росту аварийности
Фонтан на Рижском проспекте готовят к запуску после капитального обновления
Выступление Военного оркестра 2-й гвардейской бригады спецназа планируется в Усвятском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами