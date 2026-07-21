25 июля состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж»

В ходе «Края партизанской славы» также пройдет военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».

«Сейчас окончательно сверяется программа мероприятия. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукского районов, Великих Лук. Мы ждём наших друзей – делегации из Велижского района Смоленской области, Витебского и Городского районов Витебской области Беларуси», – отметил глава района.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – это историческое название коридора шириной примерно 40 километров, появившегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере).

Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через «ворота» в тыл противника направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.