В Гдовском районе на пешеходном переходе автомобиль сбил пятилетнюю девочку

В деревне Добручи Гдовского района водитель Chevrolet совершил наезд на пятилетнего ребёнка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» у здания почты, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
В деревне Добручи Гдовского района водитель Chevrolet совершил наезд на пятилетнего ребёнка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» у здания почты, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Пострадавшую с травмами головы и ног экстренно госпитализировали.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные расчёты. Обстоятельства случившегося выясняются.