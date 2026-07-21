«Сургутнефтегазу» рекомендовали перераспределить лимиты АИ-95 в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что главные сложности с бензином остаются на юге области. Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

«Их основная причина – недостаточные объёмы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива», – пояснил глава региона.

На оперштабе было принято решение рекомендовать компании перераспределить лимиты АИ-95 и перенаправить его по большей части на юг области и в районы.