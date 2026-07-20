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Общество

В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток

20 июля 2026 года, 14:29

Установка 50-метровыго флагштока проходит на Аллее Победы в Пскове. Об этом сообщается в официальном канале городской администрации в MAX.

В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток

Скрин истории администрации Пскова в «ВКонтакте»

Планируется, что флагшток станет новым символом единства. Он будет стоять напротив колеса обозрения, на берегу реки Великой.

50-метровый флагшток станет второй конструкцией по высоте после конструкции в Санкт-Петербурге. На нём будут поднимать флаги в зависимости от памятных дат.

Открытие планируется приурочить ко Дню города.

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