В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток

Установка 50-метровыго флагштока проходит на Аллее Победы в Пскове. Об этом сообщается в официальном канале городской администрации в MAX.

Планируется, что флагшток станет новым символом единства. Он будет стоять напротив колеса обозрения, на берегу реки Великой.

50-метровый флагшток станет второй конструкцией по высоте после конструкции в Санкт-Петербурге. На нём будут поднимать флаги в зависимости от памятных дат.

Открытие планируется приурочить ко Дню города.