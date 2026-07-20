Бензин АИ-95 перераспределят в Великие Луки и южные районы Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с руководством «Сургутнефтегаз» о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

С бензином АИ-95 действительно по-прежнему проблемы. И если в Пскове ситуация понемногу выправляется, то в большинстве муниципалитетов пока всё сложно», – отметил глава региона.

Сначала бензин направят в Великие Луки и южные районы.

Губернатор отметил, что о проблеме знают. Вопросом занимаются вместе с руководством компаний.