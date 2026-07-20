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Общество

У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши

20 июля 2026 года, 15:53

Обитательница подворья «Птичий дворик» под Псковом, носуха Ванилька, впервые стала мамой. Об этом сообщается в группе подворья в «ВКонтакте».

У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши

Фото: Птичий дворик

В течение трёх недель после родов малышей никому не показывали, чтобы они немного подросли, а Ванилька привыкла и подпустила сотрудников к гамаку. Носуха прятала деток и никого не подпускала. Она напряжена, поскольку это её первые роды.

Малыши уже подросли и вскоре сам начнут вылезать из гамака, чтобы знакомиться с окружающим миром. Сейчас сотрудники наблюдают за семейством и стараются не тревожить маму. 

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