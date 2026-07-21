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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области из-за курения и грозы

21 июля 2026 года, 11:53

Два дома горели в Псковской области 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Два пожара произошло в Псковской области из-за курения и грозы

ГУ МЧС России по Псковской области

Жилой дом сгорел в деревне Астратово Островского района. Причиной могла стать неосторожность при курении. На месте работали два специалиста МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Два пожара произошло в Псковской области из-за курения и грозы

ГУ МЧС России по Псковской области

В деревне Усох Палкинского района горел садовый дом. Вероятной причиной стал грозовой разряд. Пожар тушили три специалиста областной пожарной охраны с использованием одной единицы техники.

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