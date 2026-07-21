Два пожара произошло в Псковской области из-за курения и грозы

Два дома горели в Псковской области 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Жилой дом сгорел в деревне Астратово Островского района. Причиной могла стать неосторожность при курении. На месте работали два специалиста МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.