Два пожара произошло в Псковской области из-за курения и грозы

Два дома горели в Псковской области 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Два дома горели в Псковской области 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Жилой дом сгорел в деревне Астратово Островского района. Причиной могла стать неосторожность при курении. На месте работали два специалиста МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.
В деревне Усох Палкинского района горел садовый дом. Вероятной причиной стал грозовой разряд. Пожар тушили три специалиста областной пожарной охраны с использованием одной единицы техники.