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Общество

21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова

20 июля 2026 года, 15:27

21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на портал госзакупок.

21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова

Фото: Псковская правда

Двусторонние консоли будут в форме щита, с металлическим креплением к фонарным столбам. Щит будет выполнен из подвижных пайеток, накладных элементов в виде короны, облаков, правой длани и барса. Консоли будут с подсветкой.

Внешний вид объектов должен соответствовать гербу Пскова, утверждённому Гордумой 16 июля 2010 года.

Напомним, монтаж первых консолей у здания администрации Пскова стартовал 12 марта 2026 года. 

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