21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на портал госзакупок.

Двусторонние консоли будут в форме щита, с металлическим креплением к фонарным столбам. Щит будет выполнен из подвижных пайеток, накладных элементов в виде короны, облаков, правой длани и барса. Консоли будут с подсветкой.

Внешний вид объектов должен соответствовать гербу Пскова, утверждённому Гордумой 16 июля 2010 года.

Напомним, монтаж первых консолей у здания администрации Пскова стартовал 12 марта 2026 года.