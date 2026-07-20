Ремонт тротуара на улице Петрова в Дно завершится на текущей неделе

Ремонт тротуара на улице Петрова в городе Дно завершится уже на этой неделе. Об этом сообщил глава Дновского округа Владимир Цветков в своём официальном канале на платформе MAX.

Работы выполняются в срок и качественно, убедился глава муниципалитета. «Теперь путь пешеходов здесь будет более безопасным. Особенно это касается школьников, которые каждый день во время учебного года идут по этой дороге в гимназию. Ранее приходилось беспокоиться об их безопасном передвижении, теперь этот вопрос решён», – заявил он.

Сейчас ремонтные работы проходят на тротуаре улицы Рабочей. Решение о первоочередном ремонте тротуаров этих улиц приняли по многочисленным обращениям жителей города, подчеркнул Цветков.

Ремонт тротуаров является одной из главных задач благоустройства города.