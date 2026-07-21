Полиция нашла заблудившуюся в лесу пенсионерку

Полицейские нашли заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

О пропаже женщины полиции Пскова сообщили около полуночи 16 июля. Местная жительница рассказала, что её мать ушла за грибами утром и не вернулась. На поиски сразу отправились сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Полицейские нашли пенсионерку по её мобильному телефону. Во время разговора с правоохранителями она описывала особенности местности, где находилась. Те координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

Женщину нашли. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где её уже ждала бригада скорой медицинской помощи.