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Общество

Полиция нашла заблудившуюся в лесу пенсионерку

21 июля 2026 года, 15:50

Полицейские нашли заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция нашла заблудившуюся в лесу пенсионерку

Фото: УМВД России по Псковской области

О пропаже женщины полиции Пскова сообщили около полуночи 16 июля. Местная жительница рассказала, что её мать ушла за грибами утром и не вернулась. На поиски сразу отправились сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Полицейские нашли пенсионерку по её мобильному телефону. Во время разговора с правоохранителями она описывала особенности местности, где находилась. Те координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

Женщину нашли. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где её уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

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