Почему запрещено хранить велосипеды в подъездах, напомнили псковичам

С наступлением тёплого сезона многие жильцы оставляют велосипеды и самокаты на лестничных клетках и в общих коридорах, не задумываясь о последствиях. Между тем правила противопожарного режима категорически запрещают загромождать пути эвакуации, напомнили в «Госуслуги Дом» .

Под запрет попадают лестничные клетки, поэтажные коридоры, лифтовые холлы и зоны у эвакуационных выходов. Оставленные там велосипеды или коляски могут помешать людям покинуть здание при пожаре или перекрыть доступ к пожарным кранам, шкафам и электрощитам. Пластиковые детали такой техники при горении выделяют токсичные вещества.

Законным решением станет использование специально отведённых колясочных и велосипедных комнат, которые есть в современных домах. Если же подобного помещения не предусмотрено, собственники вправе на общем собрании принять решение об организации места для хранения — например, об оборудовании велопарковки на придомовой территории или выделении части общего имущества при условии соблюдения всех требований безопасности. Дальнейшая реализация такого решения ведётся совместно с управляющей организацией.