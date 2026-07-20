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Общество

599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода

20 июля 2026 года, 13:01

599 письменных жалоб подали жители Псковской области в региональное управление Роспотребнадзора за полгода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода

Фото: Роспотребнадзор по Псковской области

Больше всего жалоб поступило на нарушения в розничной торговле. На эту сферу приходится 51,6 % обращений. К вопросам дистанционной торговли относится 31,7 % от их числа, или 16,4 % от общего количества поступивших жалоб.

На услуги связи жалобы выслали 9 % обратившихся, а на деятельность на финансовом рынке – 8,8 %. Еще 7 % жалоб касались сферы ЖКХ, а ещё 2,8 % – бытового обслуживания населения.

На медуслуги пожаловались 1,9 %, на туризм и гостиничные услуги – 1,7 %, на транспортную сферу – 1,5 %.

К иным видам деятельности относятся 15,7 % от всех обращений.

По результатам проверок и рассмотрения заявлений Роспотребнадзор провел 17 контрольных мероприятий, вынес 67 предостережений бизнесу, а также направил девять информационных писем предпринимателям и подало девять исков в суды для защиты граждан.

Консультации по телефонам горячей линии в первом квартале получили 1 432 человека.

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