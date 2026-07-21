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Общество

Пять украинских БПЛА, потерпевших крушение, уничтожены в Псковской области в июне и июле

21 июля 2026 года, 10:45

Взрывотехники УФСБ России по Псковской области регулярно занимаются уничтожением украинских беспилотников, потерпевших крушение. За июнь и июль в Псковской области обнаружили и ликвидировали пять БПЛА противника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Пять украинских БПЛА, потерпевших крушение, уничтожены в Псковской области в июне и июле

Скрин: УФСБ России по Псковской области

В УФСБ России по Псковской области напомнили, что нельзя подходить к сбитому беспилотному воздушному судну и его отдельным фрагментам, вблизи БПЛА нельзя пользоваться сотовым телефоном или радиоаппаратурой.

Также в Псковской области запрещено снимать и публиковать медиафайлы с полетом, приземлением БПЛА.

Данные о пролётах БПЛА, местах падения нужно сразу сообщать по телефону дежурной службы УФСБ России по Псковской области 8-8112-72-52-00.

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