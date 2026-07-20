Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове

С 13 по 19 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 тыс. 103 нарушения правил дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы задержали пьяных 40 водителей. Девять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно.

За неделю произошло 21 ДТП, 27 человек получили различные травмы, а один человек погиб.