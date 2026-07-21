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Общество

Фонтан на Рижском проспекте готовят к запуску после капитального обновления

21 июля 2026 года, 14:49

В Пскове завершаются работы по ремонту и запуску фонтана в сквере на Рижском проспекте у гостиницы «Рижская». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы оглавление на радиостанции «Серебряный дождь».

Фонтан на Рижском проспекте готовят к запуску после капитального обновления

Фото: Андрей Степанов

По словам главы города, перед специалистами стоит вопрос гидроизоляции и облицовки. Инженерные сети для объекта были выполнены еще в 2025 году. По завершении работ фонтан планируют запустить в работу.

Основные работы по обновлению дорожек и озеленению на территории сквера выполнены, однако часть детского оборудования подрядчик заменит по замечаниям заказчика, чтобы обеспечить безопасность и соответствие современным стандартам.

Глава города связывает обновление фонтана с более широкой задачей по развитию общественных пространств: «Мы возвращаем к жизни любимые места отдыха псковичей и делаем их современными и комфортными для семей с детьми», — отметил Борис Елкин.

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