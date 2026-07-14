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Общество

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку

Текст:
Евгения Сапунова
14 июля 2026 года, 12:38
Фото: Ксения Птушко
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15-летняя Ксения Птушко увлеклась экологией еще в раннем детстве и с тех пор интерес не угас, а превратился в большое дело: девушка начала проводить экоуроки для школьников, участвовать в конкурсах и создавать проекты. Недавно она побывала на Камчатке, где вместе с единомышленниками работала над созданием иммерсивного квеста, который, возможно, поможет ещё большему числу людей взглянуть на природу по новому. Чем еще занимаются экологи на Камчатке – в материале «Псковской правды».

Такая разная экология

Любовь к природе у Ксении Птушко появилась очень рано, а вместе с ней — и тихое возмущение от того, сколько вреда человек наносит окружающему миру. «Мне не нравилось, что люди мусорят», – говорит девушка. Недовольство поведением других людей натолкнуло ее, девятилетнюю девочку, на мысль, что было бы неплохо проводить субботники.

«Я гуляла с пакетом по ближайшим районам своего города и собирала мусор», – вспоминает Ксения. Детские переживания переросли в серьезное увлечение экологией. Спустя время Ксения узнала о проекте «Экомышление», направленного на формирование у людей любви и бережного отношения к живой природе, и присоединилась к нему.

Дорогу зелёным
Ксения единственная из региона представила Псковскую область на форуме на Камчатке
Фото Ксения Птушко

Участие в проекте дало возможность проводить экоуроки для младшеклассников. Теперь Ксения рассказывает детям про раздельный сбор мусора и сохранение экосистемы.

«Мне приятно видеть горящие глаза детей во время уроков и слушать их удивительные вопросы. Это заставляет меня развиваться в этом направлении», – призналась молодой эколог.

Просвещение – не единственное, чему уделяет время Ксения. Она находит время и на науку. Например, на написание проекта по созданию космического аппарата для измерения уровня углерода в лесах России. У девушки не было наставника, поэтому эту роль взяла на себя ее мама.

Дорогу зелёным
Ксения увлечена экологией с раннего детства
Фото: Ксения Птушко

«Она для меня эксперт в любой сфере! Если ей что то не нравится в проекте, то в итоговом отчёте мне пишут ровно про эту же проблему, будто эксперты тоже это заметили», – обращает внимание Ксения.

Работать над проектом девушка начала в рамках конкурса «Спутник». «К сожалению, я не стала победительницей, но уверена, что за этот год я сумею улучшить свои навыки в космической сфере и в следующем году попробую поучаствовать снова», – признается девушка. С ее слов, участие в конкурсе принесло свои плоды – позволило узнать больше о космических технологиях и о том, как они помогают в спасении планеты.

Любовь на сто

Ксения – большая активистка. Она является победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и полуфиналисткой Международного конкурса «Ледокол знаний», а еще она заняла третье место в конкурсе чтецов «Вы заслонили нас сердцем». Энергичность и инициативность позволили собрать большое портфолио, которое помогло попасть на экологический форум «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.

«Я искала возможность побывать в разных городах. Затем на сайте «Росмолодежь. Форумы» увидела информацию о мероприятие, которое не только даёт шанс съездить в совершенно другую часть нашей страны, но и связан с экологией. Тогда я поняла: нужно попробовать туда попасть», – говорит она.

Дорогу зелёным
На Камчатке девушка посетила множество мероприятий – мастер-классы, экспедиции и походы
Фото: Ксения Птушко

Ксения подала заявку на участие, рассказала о себе, приложила портфолио. Ответ не заставил себя ждать – ей выпала честь представлять Псковскую область. Форум объединил 600 участников из России и других стран. Добираться до Камчатки пришлось долго: сначала на поезде, потом – восемь часов на самолете.

Мероприятие проходило на территории глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной зоне. Участники посетили огромное количество мероприятий – пленарные сессии, тематические семинары, мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экологии и экотехнологий, а еще экспедиции и походы с научными сотрудниками, строительство экологических троп и выездные лабораторные исследования.

Участники форума делились на три группы — олимпиадники, активисты и наставники, — и для каждой команды организаторы подготовили отдельное задание.

«Нам, активистам, выпала задача создать иммерсивный квест для экотропы в Петропавловске Камчатском. Мы разбились на небольшие группы — каждый прорабатывал свою станцию. Потом собрали все части в единую легенду и представили экспертам. Мы даже ездили на экотропу, чтобы посмотреть, где можно расположить ту или иную станцию», – рассказала Ксения.

Дорогу зелёным
Ксения вернется на форум еще раз – уже в качестве амбассадора
Фото: Ксения Птушко

Участие в форуме девушка считает ценным для себя. «Это уникальный опыт, который не найти нигде, кроме Камчатки. Настолько интересные лекции, походы в горы, проекты, что даже не представляешь, как потом будешь возвращаться домой», – призналась она.

На Камчатке девушка провела неделю. Программа форума была очень насыщенной: начиная от поездки на берег Тихого океана и заканчивая лекцией о том, как создать свою частную космическую компанию. На форум даже приезжал составитель ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Ксения планирует принять участие в форуме еще раз, но уже в качестве амбассадора – в награду за призовое место в рейтинге ее включили в состав молодой дирекции форума. «Впечатлений от форума настолько много, что даже не передать словами! Это удивительное место, которое раскрывает любовь к природе на 100 %», – призналась она.

Напомним, V Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Росмолодёжи и правительства Камчатского края. 

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