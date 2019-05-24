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Общество / Мода

На высоте

Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

Текст:
Наталья Баранова
24 мая 2019 года, 10:04
Фото: Татьяна Родина
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Ольге 45 лет, она давно и счастливо замужем, в этом году отметит с мужем серебряную свадьбу. Есть дочь 22 лет. По образованию Ольга педагог, окончила иняз.

— Я думаю на французском, мой любимый язык — латынь, — рассказывает про себя наша участница.

Сначала Ольга занималась только преподаванием, потом стала совмещать эту деятельность с проектным менеджментом, а затем целиком отдалась общественной работе.

— Найдите работу по душе, и вам больше не придется работать ни дня — это про меня! — приводит Ольга известный афоризм. — Я работаю в режиме 24/7, но это меня совсем не утомляет.

Так Ольга выглядела до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
Общественная работа принесла Ольге Родиной известность не только в Пскове, но и за его пределами. Она руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в регионе, член Общественной палаты Псковской области. Организовывала такие крупные в нашей области проекты, как «Тотальный диктант», «Бессмертный полк», «Молодежный бал» и многие фестивали. Ольга уверена, что известность помогла ей победить в голосовании с большим отрывом от соперниц.

Напомним, с начала этого года участниц проекта «Модная революция» выбираете вы, наши уважаемые читатели, путем голосования в социальной сети «ВКонтакте». Побеждает одна из трех претенденток, набравшая наибольшее число голосов.

Сейчас Ольге по роду деятельности приходится общаться с высокопоставленными чиновниками, с руководителями области. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал статусу и деловому протоколу.

— Мой муж рокер, регулярно приносит мне косухи, говорит: «Посмотри, какая вещь!» Он бы с радостью принял и мой разноцветный цвет волос, — смеется Ольга. — Я давно с интересом слежу за проектом «Модная революция», даже мои знакомые принимали в нем участие, — рассказала Ольга. — Все отзывы исключительно положительные. Мне сказали: «Обязательно надо участвовать!» И вот я здесь.

У Ольги очень много форменной одежды — толстовок, футболок с логотипами проектов и общественных движений.

— Не знаю, можно ли сделать футболку с надписью «Команда 2018» частью делового образа, но мне хотелось бы попробовать, — говорит Ольга.

23 и 24 мая Ольге предстоит поездка в Москву, где она примет участие в Днях Пскова в Москве. Возможно, будет встреча даже с президентом. Мы уверены, что наши стилисты, как всегда, проявят себя наилучшим образом и наряд Ольги будет на высоте.

Мы отдаем участницу в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

При подборе нового гардероба моей задачей было предложить вариант, подходящий для активной жизни нашей участницы и соответствующий ее статусу. В качестве делового комплекта мной был выбран комплект из серых брюк и пальто-жакета. Спокойный тон костюма позволяет сосредоточиться на делах, а для того, чтобы оживить облик, мы использовали яркий шелковый платок. Яркое цветное платье прямого кроя — это настоящее воплощение женственности. Такое платье средней длины — это универсальный вариант для разных ситуаций. Основой повседневного образа для Ольги стало платье-рубашка из хлопка. Это удобно, универсально, функционально и комфортно. На базе платья-рубашки Ольга сможет создавать многочисленные комплекты, включая в них свои любимые футболки с логотипами.


Елена Новичкова ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

Я редко советую химию, но в данном случае сделаю в легком варианте, поскольку у Ольги очень насыщенный график и на укладку совсем нет времени. Образу Ольге нужны эффектность, динамика и цвет, так как прическа всегда должна соответствовать внутреннему содержанию. Темный оттенок волос как раз добавит яркости, а укладка — динамики.


Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. : 610-004; 8-921-211-00-04

В работе с Ольгой главной задачей у нас было выровнять тон лица. Для того чтобы тон не лежал маской на лице, я подготовила кожу, увлажнив ее маслом для лица и гиалуроновой сывороткой. Для макияжа глаз я выбрала коричнево-зеленоватые оттенки, чтобы подчеркнуть их цвет. Брови у нашей героини широкие и густые от природы. Мы сделали коррекцию теплым воском, чтобы убрать лишние волоски и придать бровям четкую форму, а в макияже лишь слегка оформили их гелем для бровей.


Ольга Новичкова визажист, Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Весна продолжается! Молочно-розовый оттенок маникюра приятно смягчает динамичный образ нашей героини. Мы выровняли ногтевую пластину и покрыли гель-лаком в один тон. Ничего лишнего, ничего обязывающего, по весеннему свежий и легкий маникюр будет уместен в любой ситуации.


Елена Рыжикова 
мастер ногтевого сервиса, 
Nail studio

ФОТОРЕПОРТАЖ

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Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родной.

Очень классно! Стопроцентное попадание! «Модная революция» органично встроилась в мою жизнь. Я очень благодарна всем мастерам – так замечательно попали в образ!


Ольга,
героиня проекта

Мама всегда была красавицей, но новый образ свежий, очень креативный и по-настоящему весенний! Уверена, что этот образ поможет в работе.


Екатерина,
дочь

Неожиданно! Интересно, привлекательно, женственно и по-деловому круто. Мастера учли скорость нашей жизни! Спасибо всем большое!


Роман,
муж

Ольге очень идет новый образ! Прическа необычная, и макияж мне очень понравился. Действительно изменилась!


Алла Григорьевна,
свекровь
ЦЕНА ВОПРОСА

Платье - 4800 рублей.

Блуза - 1918 рублей.

Брюки - 3345 рублей.

Серьги - 480 рублей.

Туфли - 3880 рублей.

Окрашивание, биозавивка, тонирование, стрижка, укладка - 4500 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Маникюр - 1000 рублей.

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

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СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
На высоте
Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)
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