Ольге 45 лет, она давно и счастливо замужем, в этом году отметит с мужем серебряную свадьбу. Есть дочь 22 лет. По образованию Ольга педагог, окончила иняз.

— Я думаю на французском, мой любимый язык — латынь, — рассказывает про себя наша участница.

Сначала Ольга занималась только преподаванием, потом стала совмещать эту деятельность с проектным менеджментом, а затем целиком отдалась общественной работе.

— Найдите работу по душе, и вам больше не придется работать ни дня — это про меня! — приводит Ольга известный афоризм. — Я работаю в режиме 24/7, но это меня совсем не утомляет.