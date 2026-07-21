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Общество

Выступление Военного оркестра 2-й гвардейской бригады спецназа планируется в Усвятском районе

21 июля 2026 года, 14:37

В рамках программы «Край партизанской славы» выступит военный оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Мероприятие пройдет в деревне Бор Усвятского района. Афишу опубликовали в пресс-службе администрации округа.

Выступление Военного оркестра 2-й гвардейской бригады спецназа планируется в Усвятском районе

Афиша пресс-службы администрации Усвятского округа

Памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пройдёт в субботу, 25 июля, в 15:00. В его рамках события пройдет военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».

В программе заявлены церемония возложения, торжественная часть, военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны на территории Усвятского района, выставка автобронетехники, работа полевой кухни – для гостей приготовят кашу в пехотно-артиллерийской кухне РККА «КП-39» образца 1939 года.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через «ворота» в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

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