Заболел – не разорился

Ещё недавно самозанятые псковичи, заболев, были вынуждены выбирать: лечиться и терять доход либо работать, рискуя здоровьем. Теперь ситуация изменилась: они получили право на оплачиваемый больничный. Как его оформить и каковы плюсы новой меры поддержки, разбиралась «Псковская правда».

Выбор – за вами

Раньше самозанятые находились вне системы социального страхования и не могли претендовать на выплаты по больничному. Однако в этом году в России стартовал эксперимент, открывший новые возможности для самозанятых: участие в программе добровольного социального страхования. Мера поддержки дает возможность оформить больничный без потери дохода.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление в отделении СФР по Псковской области, через мобильное приложение «Мой налог» или «Госуслуги». Регистрация осуществляется по месту жительства, но подать заявление можно независимо от него. Прием таких заявлений начался с 1 января 2026 года и продлится до 30 сентября 2027 года.

Псковичи могут выбрать две страховые суммы, из которых будет рассчитываться пособие: 35 или 50 тысяч рублей в год. Тариф взносов фиксированный и составляет 3,84 % от выбранной суммы.

«Самозанятый может платить взносы как ему удобно: ежемесячно или один раз на год вперед. Главное правило, если платите частями: соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Иначе страховой стаж прервется», – обратила внимание начальник управления социальных выплат отделением СФР по Псковской области Наталья Перова.

Так, если самозанятый выбрал страховую сумму в 35 тысяч рублей, он должен следить, чтобы на его счет ежемесячно поступал платеж не меньше 1 344 рублей. В год — 16 128 рублей. Если 50 тысяч рублей — минимальный ежемесячный платеж должен составить 1 920 рублей, а годовая сумма — 23 040 рублей.

При этом платить можно и больше — например, 2 000 рублей вместо 1 344. Все переплаты будут учтены в счет будущих периодов или годовой суммы. Таким образом, самозанятый быстрее закроет обязательства.

Ранее выбранную страховую сумму можно изменить раз в год, но не раньше чем через 12 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.

«За год самозанятый вполне способен оценить результаты эксперимента, свои финансовые возможности и реальные потребности и перейти, например, с минимального на более высокий уровень социальной защиты», – сказала Наталья Перова.