Заболел – не разорился

Ещё недавно самозанятые псковичи, заболев, были вынуждены выбирать: лечиться и терять доход либо работать, рискуя здоровьем. Теперь ситуация изменилась: они получили право на оплачиваемый больничный. Как его оформить и каковы плюсы новой меры поддержки, разбиралась «Псковская правда».
Раньше самозанятые находились вне системы социального страхования и не могли претендовать на выплаты по больничному. Однако в этом году в России стартовал эксперимент, открывший новые возможности для самозанятых: участие в программе добровольного социального страхования. Мера поддержки дает возможность оформить больничный без потери дохода.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление в отделении СФР по Псковской области, через мобильное приложение «Мой налог» или «Госуслуги». Регистрация осуществляется по месту жительства, но подать заявление можно независимо от него. Прием таких заявлений начался с 1 января 2026 года и продлится до 30 сентября 2027 года.
Псковичи могут выбрать две страховые суммы, из которых будет рассчитываться пособие: 35 или 50 тысяч рублей в год. Тариф взносов фиксированный и составляет 3,84 % от выбранной суммы.
«Самозанятый может платить взносы как ему удобно: ежемесячно или один раз на год вперед. Главное правило, если платите частями: соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Иначе страховой стаж прервется», – обратила внимание начальник управления социальных выплат отделением СФР по Псковской области Наталья Перова.
Так, если самозанятый выбрал страховую сумму в 35 тысяч рублей, он должен следить, чтобы на его счет ежемесячно поступал платеж не меньше 1 344 рублей. В год — 16 128 рублей. Если 50 тысяч рублей — минимальный ежемесячный платеж должен составить 1 920 рублей, а годовая сумма — 23 040 рублей.
При этом платить можно и больше — например, 2 000 рублей вместо 1 344. Все переплаты будут учтены в счет будущих периодов или годовой суммы. Таким образом, самозанятый быстрее закроет обязательства.
Ранее выбранную страховую сумму можно изменить раз в год, но не раньше чем через 12 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.
«За год самозанятый вполне способен оценить результаты эксперимента, свои финансовые возможности и реальные потребности и перейти, например, с минимального на более высокий уровень социальной защиты», – сказала Наталья Перова.
Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает у псковича не сразу, а только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Причем первый платеж самозанятый вносит не в месяц подачи заявления, а в следующий за ним.
«Человек, заявивишийся в январе, приступает к уплате взносов с февраля. Следовательно, право на оплачиваемый больничный наступит у него только в августе», – объяснила специалист.
Стоит учесть, что в период болезни самозанятый имеет право не платить взносы. Однако если он перестанет платить по другой причине, то его участие в программе автоматически прекратится и самозанятый потеряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
Также самозанятый может подключить автоплатеж через мобильное приложение «Мой налог» или в любом отделении банков. Это позволит вносить платежи вовремя.
Что касается расчета суммы больничного, то он производится точно по такой же схеме, как и для работающих, но с учетом специфики статуса самозанятого. Во-первых, размер среднего заработка самозанятого будет зависеть от того, как долго он платил взносы: если от 6 до 12 месяцев, то специалисты возьмут в расчет 70 % от выбранной им страховой суммы, если 12 и более месяцев подряд, то уже 100 % .
Во-вторых, при расчете пособия учтут общий страховой стаж, включая периоды работы самозанятого по найму. Так, при общем стаже до 5 лет он вправе рассчитывать на 60 % от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — на 80 %, от 8 лет и более — на 100 %.
«Например, самозанятый выбрал страховую сумму 50 000 рублей и платит взносы, допустим, уже 8 месяцев. Его страховой стаж — 6 лет. В сентябре он проболел 10 дней. С учетом его стажа (80 %) дневное пособие будет стоить — 933,33 рубля. Следовательно, за 10 дней болезни он получит 9 333,3 рубля», – объяснила Наталья Перова.
Программа добровольного социального страхования строится по принципу сбалансированности системы. Например, если самозанятый непрерывно платит взносы и не обращается за больничным в течение 18 месяцев, то уже с 19-го его ежемесячный платеж уменьшается на 10 %. Если он не болеет 24 месяца, то с 25-го скидка составит уже 30 % . И наоборот, если кто-то слишком часто берет больничные и сумма выплат значительно превышает страховую сумму, для него могут быть введены повышающие коэффициенты на следующий период.
Участниками программы добровольного социального страхования уже стали 84 самозанятых из Псковской области. 49 из них выбрали более высокий уровень страховой защиты – 50 000 рублей. Регулярно платят страховые взносы 72 участника эксперимента, 33 из них смогут уйти на оплачиваемый больничный уже в августе.
Ежемесячно к программе присоединяются в среднем 8–15 человек. Эксперимент только набирает обороты: самозанятые пока присматриваются к программе, оценивают нагрузку и свои потребности.