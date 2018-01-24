Самая счастливая мама

Ольга попала к нам на проект благодаря своей дочери Юле.
Девушка написала нам подробное и проникновенное письмо.
— Очень хочу подарить участие в «Модной революции» моей золотой мамулечке. Она, конечно, у меня и так умничка, отлично выглядит, но хотелось бы, чтобы вы научили ее уделять больше времени себе любимой, несмотря на огромную кучу работы, высокую должность и неимоверный темп жизни. Так сложилось, что меня с братом она воспитывала практически одна и дала нам все, о чем мы с ним мечтали. Сейчас моя мама работает в дорожной компании заместителем главного инженера, не очень-то женская должность. На своих хрупких плечах она мужественно держит квартиру, дачу и воспитание брата, которому почти восемнадцать. А ведь начинала она свою карьеру совсем молодой студенткой, приехавшей по распределению из маленького поселка Пролетарский (Донецкая область, Украина, родом она оттуда) в поселок Идрица Себежского района. Там она познакомилась с отцом и навсегда осталась в России. Я бы очень хотела, чтобы мама еще встретила мужчину своей мечты, чтобы ощутила сильное мужское плечо рядом, любила и была любимой. Очень надеюсь, что вы откликнетесь на мое письмо и поможете ей стать самой счастливой женщиной на свете.
Конечно, мы не могли пройти мимо такого душевного послания!
Так выглядела Ольга до встречи со стилистами
Фото Татьяны Родиной
Для Ольги инициатива дочери стала полной неожиданностью.
- Я была просто в шоке! — рассказала нам Ольга. — Но потом мне стало интересно, я ничего не знала о «Модной революции», стала изучать предыдущие выпуски и неожиданно поняла, что могу пережить просто захватывающее приключение!
Ольге 50 лет, она давно в разводе, жизнь течет по накатанной колее, и нашей участнице явно не помешает положительная эмоциональная встряска. Ольга признается, что хотела бы сделать свой образ более раскрепощенным. Очень надеемся, что наши стилисты справятся с этой задачей. А пока мы отдаем Ольгу в руки Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».
Финальный результат преображения нашей героини
Фото Татьяны Родиной
Первым образом для Ольги стал костюм в деловом стиле в пудровом оттенке. Костюм очень хорошо комплектуем — он будет замечательно смотреться не только с молочным топом, но и с самой простой рубашкой и майкой базовых оттенков. Жакет в сочетании с юбкой создает элегантный образ и подчеркивает статус нашей героини.
В качестве нарядного образа мы подобрали кружевную блузу и юбку асимметричного кроя. Данный силуэт — настоящий хит в вечерних образах. Комплект в целом смотрится очень празднично и современно.
Образ, который мне очень захотелось добавить в гардероб Ольги, — это брючный костюм красного цвета в сочетании с трикотажной блузой в красную полоску. Это комплект в стиле Smart casual, он объединяет элементы делового гардероба и удобной повседневной одежды и при этом имеет еще одну дополнительную функцию — нарядность.
В таком комплекте Ольга сможет пойти на работу, поскольку у нашей героини нет строгого дресс-кода, надев удобные белые кеды, сможет прогуляться по городу, а вечером, сменив кеды на туфли-лодочки, заскочить на вечеринку.
Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист
Первый образ
Фото Татьяны Родиной
Второй образ
Фото Татьяны Родиной
Третий образ
Фото Татьяны Родиной
Встреча с Ольгой получилась очень насыщенной. Мы поговорили о возможностях компании «Орифлэйм»: как прекрасно выглядеть и отлично себя чувствовать, зарабатывать, путешествовать, общаться с новыми людьми. Затронули тему здорового образа жизни и витаминов. Обсудили тонкости макияжа и, конечно, не обошли вниманием инновационный уход за лицом. В подарок от меня Ольге — дневной и ночной крема серии «Эколлаген». Участнице желаю красоты, здоровья, успеха!
Светлана Пантелеева, эксперт по красоте и бизнесу,
руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм». Бизнес-центр
на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50
Наша героиня Ольга не делает полноценный макияж в повседневной жизни, поэтому мне хотелось показать ей, как можно при помощи натуральных оттенков и легких акцентов подчеркнуть ее красоту и выглядеть выразительно и свежо.
Ольга Новичкова, визажист. Студия красоты «Счастье», ул.
Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
Наша участница очень светлая и лучезарная. Для нее мы сделали натуральный цвет блонд. Подобрали стрижку по форме лица и сделали слегка небрежную укладку, так как ей не хватает в образе немного легкости.
Светлана Степьюк, парикмахер. Студия красоты «Счастье», ул.
Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46
Для Ольги мы сделали комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком в нюдовых тонах. Это самый приемлемый вариант для деловой женщины, которая боится ярких оттенков лака. Красивые и ухоженные ногти — неотъемлемая часть повседневного образа. Помимо маникюра наш салон может предложить клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.
Наталья Родина, руководитель студии красоты Black Berry,
Рижский проспект, 16, 3-й этаж, тел. 8-911-360-45-45
Мы сделали Ольге процедуру ухода препаратами каротинол очень известной израильской компании Anna Lotan. Процедура представляет собой специальный пилинг в комплексе с особой массажной методикой и двумя масками глубокого действия. Это поколение новых биометрических пилингов с многофункциональным действием на кожу: глубоко освежает, оживляет, тонизирует, способствует усилению процессов клеточного метаболизма, обновляет и стимулирует эпидермис. Процедура показана женщинам 35+, особенно полезна она будет зимой, поскольку великолепно отшелушивает, выравнивает кожу, делает ее гладкой и сияющей. Также присутствует видимый лифтинг-эффект. Я дала Ольге рекомендации по лечению кожи, склонной к куперозу, и назначила медикаментозные препараты. Я бесплатно консультирую по любым вопросам, в том числе по вопросам, касающимся контурной пластики лица и инъекционных процедур. Также я делаю нитевой лифтинг, всевозможные пилинги, чистки и массажи. Для каждого пациента я завожу медицинскую карту. На всю продукцию, которую я использую в своей работе, есть сертификаты и регистрационные удостоверения.
Алла Сергеева, косметолог-эстетист, действительный член
ассоциации мезотерапевтов России, кабинет в салоне красоты «Астория», Конная,
6, т. 8 911 355-20-22
Мы сделали Ольге парафиновую маску для лица, эта полезная процедура благотворно влияет на кожу: увлажняет, стимулирует обменные процессы, витаминизирует, подтягивает. Процедура подходит даже подросткам, поскольку избавляет от прыщей. Она полезна в любом возрасте, если нет противопоказаний: повышенного артериального давления и проблем с сосудами. Также наш салон предлагает парафиновые маски для рук и ног. Обычно мы рекомендуем серию, эффект, как правило, уже виден после четвертой процедуры.
Александра Никифорова, руководитель. Студии красоты Lorraine, Рижский пр., д. 17, ТРК
«Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Фото Татьяны Родиной
Я в восторге! Никогда не видел маму в таком молодежном образе, обычно она носит строгую деловую одежду, а тут сразу помолодела лет на двадцать.
Алексей, сын
Моя мама просто красавица! Прекрасный цвет волос и макияж. Красного брючного костюма в ее гардеробе не было никогда. Это настоящая находка!
Юлия, дочь
Очень удивил новый образ! Прическа и красный костюм идут Ольге. Она очень помолодела.
Дмитрий, друг Юлии
Огромное спасибо всей команде и моей доченьке за такой прекрасный подарок! Мой новый образ — это радость, удивление и желание перевоплощаться дальше. Благодаря проекту я многое переоценила и поняла, что нужно уделять больше времени уходу за собой. Вы подарили мне огромный заряд положительной энергии!
Ольга, участница проекта
Жакет - 7400 рублей
Брюки - 4040 рублей
Блуза - 2070 рублей
Стрижка и окрашивание - 2000 рублей
Макияж - 1300 рублей
Комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком - 950 рублей
Парафиновая маска – 500 рублей
Посещение косметолога – 1600 рублей
ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ «МОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»?
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
Генеральный партнер проекта – торговый комплекс ПИК60.
Фотографии образов героини сделаны в интерьерной фотостудии Татьяны Родиной.
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