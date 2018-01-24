Самая счастливая мама

Первым образом для Ольги стал костюм в деловом стиле в пудровом оттенке. Костюм очень хорошо комплектуем — он будет замечательно смотреться не только с молочным топом, но и с самой простой рубашкой и майкой базовых оттенков. Жакет в сочетании с юбкой создает элегантный образ и подчеркивает статус нашей героини.

В качестве нарядного образа мы подобрали кружевную блузу и юбку асимметричного кроя. Данный силуэт — настоящий хит в вечерних образах. Комплект в целом смотрится очень празднично и современно.

Образ, который мне очень захотелось добавить в гардероб Ольги, — это брючный костюм красного цвета в сочетании с трикотажной блузой в красную полоску. Это комплект в стиле Smart casual, он объединяет элементы делового гардероба и удобной повседневной одежды и при этом имеет еще одну дополнительную функцию — нарядность.

В таком комплекте Ольга сможет пойти на работу, поскольку у нашей героини нет строгого дресс-кода, надев удобные белые кеды, сможет прогуляться по городу, а вечером, сменив кеды на туфли-лодочки, заскочить на вечеринку.