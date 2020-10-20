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Общество / Здоровье

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус

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Редакция
20 октября 2020 года, 16:24
Фото: Дарья Хваткова
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Коронавирусная инфекция возвратилась вместе с осенней погодой. Число заболевших растет. Но паниковать не стоит. Ситуация контролируемая, и разработан четкий алгоритм действий при выявлении заболевания. «Псковская правда» уже рассказывала о том, что делать, если в школьном классе выявлен ковид. В отношении взрослых, заболевших коронавирусом, все проще — все решения в этом случае принимает инфекционист.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал об алгоритме действий в случае выявления коронавирусной инфекции в коллективе или в семье.

1. Что делать, если есть подозрение на коронавирус?

Если есть подозрение на коронавирус, необходимо остаться дома и вызвать участкового врача. 

Самостоятельно идти в поликлинику не нужно. При подозрении на коронавирус, вам сделают тест. Исследование проводится бесплатно.

Инструкция для взрослыхАлександр Нестерук, главный санитарный врач Псковской области

2. Что делать, если тест на ковид положительный?

Если результат теста на коронавирус положительный, врач назначает лечение.

«Больному выносится постановление главного санитарного врача на госпитализацию или лечение на дому. Раньше мы только госпитализировали. Теперь легкие формы стали лечить на дому, - поясняет Александр Нестерук. - С больничного выписывают только после двух отрицательных результатов теста на коронавирус».

3. Что делать семье заболевшего коронавирусом?

Если у кого-то в семье выявлен коронавирус, всем проживающим совместно с заболевшим выдаются постановления главного санитарного врача региона о 14-дневной самоизоляции. На срок карантина оформляется больничный. Не ранее, чем на 5-й день самоизоляции, берется мазок на коронавирус.

Александр Нестерук поясняет: «Если больного госпитализируют, в квартире проводится заключительная дезинфекция, которую заказывает поликлиника в специализированных учреждениях. Если больной лечится дома, то его лучше по возможности максимально изолировать от остальных членов семьи. Также родным необходимо носить маски, регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривание помещения. Близкие очень рискуют. Часто очаги бывают семейные - болеет вся семья».

4. Что делать коллегам заболевшего коронавирусом?

Все сотрудники коллектива, с которыми общался больной, будут считаться контактными первого порядка. «Им будет вынесено постановление главного врача о 14-дневной самоизоляции. На срок карантина оформляется больничный. Не ранее, чем на пятый день, у них будет взята проба на коронавирус. При условии отрицательных результатов теста, через две недели им закроют больничный лист», - добавил главный санитарный врач.

Помещение, в котором работал больной, дезинфицируется. Дезинфекцию заказывает работодатель.

Инструкция для взрослых
Коллеги больного коронавирусом могут быть изолированы на 14 дней
Фото Дарьи Хватковой
ВАЖНО

Если за время нахождения контактных лиц на карантине коронавирус подтвердится у кого-то из них, вся процедура проводится заново. «Все тоже самое повторяется по новой: они или госпитализируются, или лечатся дома, - рассказал Александр Нестерук. - А контактировавшие с ними лица направляются на изоляцию».

«Чаще всего заражаются в быту или на производстве. С начала пандемии зарегистрировано около 7 тысяч заболевших: 1500-2000 человек - это люди, которые заразились на производстве, 700 — в учреждениях здравоохранения (медработники и пациенты), но самое распространенное — это семья», - пояснил Александр Нестерук.

ПОДРОБНОСТИ

Исследования на коронавирус больным и контактным проводятся бесплатно. Тем, кто желает пройти тестирование без направления врача, по собственной инициативе, исследование проводится платно.

Стоимость анализа на коронавирус в Пскове колеблется от 1000 рублей (для организованных групп, коллективов численностью свыше 10 человек и бюджетных учреждений) до 3700 рублей (за срочный анализ). Анализ на антитела к коронавирусной инфекции обойдется в сумму от 690 до 1600 рублей.

Оба анализа (на коронавирус и антитела к нему) в областной столице делают в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» (66-28-90, забор крови оплачивается отдельно) и в многопрофильной клинике «Профессор» (44-10-90, обычный тест делают в течение 4 дней, анализы только по записи с 10:30 до 8:00, исследование на антитела к коронавирусу можно сделать без записи с 8:00 до 10:00).

Несколько псковских лабораторий проводят анализы только на антитела. Это клиника Halsa (55-88-80, с понедельника по пятницу с 10:00-11:00 по предварительной записи), лабораторная служба «Хеликс» (8-800-700-03-03, запись на сдачу анализа ведется онлайн на сайте), лаборатория «Инвитро» (8-800-200-36-30, забор крови оплачивается отдельно, возможен выезд на дом, результат через три дня) и лаборатория «Гемотест» (8-800-550-13-13, результат через два дня).

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