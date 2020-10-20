Инструкция для взрослых

Коронавирусная инфекция возвратилась вместе с осенней погодой. Число заболевших растет. Но паниковать не стоит. Ситуация контролируемая, и разработан четкий алгоритм действий при выявлении заболевания. «Псковская правда» уже рассказывала о том, что делать, если в школьном классе выявлен ковид. В отношении взрослых, заболевших коронавирусом, все проще — все решения в этом случае принимает инфекционист.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал об алгоритме действий в случае выявления коронавирусной инфекции в коллективе или в семье.

1. Что делать, если есть подозрение на коронавирус?

Если есть подозрение на коронавирус, необходимо остаться дома и вызвать участкового врача.