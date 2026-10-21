В Печорах состоится Международный форум «ДоброСтарт»

С 12 по 14 ноября 2026 года Печоры станут местом проведения Международного форума «ДоброСтарт». Как сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», событие задумано как центральная дискуссионная площадка для обсуждения и популяризации добровольчества, благотворительности и наставничества, а также для открытого диалога волонтёров с организаторами добровольческой деятельности и представителями органов власти.

К участию приглашаются представители добровольческих объединений от 14 до 35 лет, учащиеся школ, колледжей и вузов региона в возрасте от 14 до 25 лет, специалисты по работе с молодёжью, педагоги, сотрудники благотворительных и некоммерческих организаций, а также представители исполнительной власти и местного самоуправления из Псковской области и Республики Беларусь. Заявки принимаются до 5 ноября по ссылке.

Ключевая цель форума — раскрыть потенциал общества через совместные действия, доверие и партнёрство добровольцев, сообществ и государства, опираясь на идею добра как нормы жизни и основы благополучия каждого.

Программа включает тренинги, очные лекции, мастер-классы и панельные сессии по добровольческой деятельности, а также полезную программу. Участники смогут повысить компетенции, обменяться опытом, выработать комплексные меры поддержки волонтёрского движения и расширить сеть объединений.

Среди ключевых задач форума — вовлечение молодёжи в позитивную повестку развития страны, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и социальной ответственности, а также привлечение внимания к решению социальных проблем через добровольческое участие.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Организатор — АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области.