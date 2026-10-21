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Общество

Воспитанница Опочецкой школы-интерната взяла первое место на конкурсе в Петербурге

21 октября 2026 года, 12:30

Карина Брюсова, учащаяся Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната, одержала победу в номинации «Мастер малярных работ» на конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Воспитанница Опочецкой школы-интерната взяла первое место на конкурсе в Петербурге

Фото: Министерство образования Псковской области

Ещё один воспитанник интерната, Владислав Волков, выступил в номинации «Мастер штукатурных работ».

На конкурс в Петербург приехали 30 подростков с ограниченными возможностями здоровья из 15 российских регионов. Юные строители не только боролись за победу, но и осваивали азы профессии: для них организовали экскурсию, продемонстрировали действующую технику и рассказали, как выстроены логистические цепочки в строительной отрасли. Работу участников оценивали эксперты.

Ребята, по их словам, уехали домой уставшими, но обзавелись новыми друзьями и желанием двигаться дальше. Конкурс стал частью XV Петербургского международного газового форума.

В министерстве образования Псковской области поздравили Карину Брюсову и Владислава Волкова и пожелали им новых профессиональных достижений.

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