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Общество

Петербуржца посадили на 10 лет за разбойные нападения под Псковом

21 октября 2026 года, 13:00

Опочецкий районный суд вынес приговор по делу о череде дерзких разбойных нападений, сообщили в пресс-службе судебной системы Псковской области.

Петербуржца посадили на 10 лет за разбойные нападения под Псковом

Фото: pxhere.com

Перед судом предстал гражданин, проживающий в Санкт-Петербурге. Согласно материалам расследования, в декабре прошлого года фигурант вместе с сообщниками (уголовные дела которых рассматриваются отдельно) вломился в гараж в деревне Галузино.

Находившемуся внутри мужчине злоумышленники нанесли побои по голове и туловищу, обмотали скотчем и бросили в неотапливаемом строении. После этого нападавшие пробрались в жилой дом, где атаковали жену потерпевшего, похитив 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней петербуржец в составе той же группы совершил новое преступление. Скрывая лица под масками и надев перчатки, они проникли в гараж, принадлежащий жителю Пустошки. Там злоумышленник распылил едкое вещество, нанес хозяину удары ногой в область головы и живота, а также швырнул в него куском ламината. Воспользовавшись растерянностью жертвы, один из нападавших выхватил у мужчины сумку, в которой находились 110 тысяч рублей, после чего группа скрылась с места происшествия.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения изменили прямо в зале заседаний — осужденного взяли под стражу. Приговор вступил в законную силу не окончательно и может быть обжалован.

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