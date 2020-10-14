Что делать, если в классе коронавирус

Из-за коронавирусной инфекции в ряде регионов страны начались внеплановые каникулы, продлятся они тоже дольше, чем изначально должны были быть.

В Псковской области школьники тоже коронавирусом болеют, но ситуация контролируемая и на дистанционку переводят только те классы, в которых у кого-то из учеников выявлен ковид.

Как быть и что делать, если у одноклассника вашего ребенка подтвердился диагноз COVID-19, рассказала главврач Псковской детской поликлиники Эльвира Мелех и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Если школьник заболел. Шаг 1: