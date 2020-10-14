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Общество / Здоровье

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей

Текст:
Ольга Нефёдова
14 октября 2020 года, 17:21
Фото: Фото gornovosti.ru
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Из-за коронавирусной инфекции в ряде регионов страны начались внеплановые каникулы, продлятся они тоже дольше, чем изначально должны были быть.

В Псковской области школьники тоже коронавирусом болеют, но ситуация контролируемая и на дистанционку переводят только те классы, в которых у кого-то из учеников выявлен ковид.

Как быть и что делать, если у одноклассника вашего ребенка подтвердился диагноз COVID-19, рассказала главврач Псковской детской поликлиники Эльвира Мелех и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Если школьник заболел. Шаг 1:

Что делать, если в классе коронавирус
Если результат теста на коронавирус у школьника положительный, то ему назначают лечение, и он уходит на больничный и находится под наблюдением врача. Мазки на исследование у него берут в первый, третий и одиннадцатый день. После двух отрицательных тестов на коронавирус и по истечение 14 дней, школьника с больничного выписывают.

Если после лечения тест на коронавирус у ребенка снова положительный, то мазки начинаются брать через каждые стуки и продолжают так делать до двух отрицательных результатов подряд.

Что делать остальным в классе. Шаг 2:

Что делать, если в классе коронавирус
Карантин! Класс, в котором учился заболевший ребенок, уходит на двух недельный карантин.

Спецдизенфекция! В помещении класса и местах общего пользования профессиональные дезинфекторы проводят дезобработку специальными средствами.

Поликлиника позвонит! Мазок на коронавирус контактным здоровым школьникам берут на 8-10 день. Если же у ребенка есть признаки ОРВИ, то тест ему делают в первый день. Предварительно родителей детей обзванивают из поликлиники и информируют о том, когда приедут делать тест и до какого времени ребенок будет находится под наблюдением врачей. При истечение срока карантина и отрицательном тесте, школьники возвращаются в школу.

Все заново! Если за время нахождения класса на карантине, короновирус подтвердится еще у одного ребенка, то вся процедура проводится заново.

Что делать родителям. Шаг 3:

Что делать, если в классе коронавирус
Не паникуйте и поддержите детей! Родители учеников, которые только контактировали с заболевшими, не должны соблюдать режим самоизоляции и сдавать им тесты не надо.

Отметим, что если у одного из учеников подтверждается коронавирусная инфекция, то Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование — определяет круг контактных лиц. На основании расследования выдается предписание детской городской поликлинике на проведение тех или иных действий. Без такого предписания поликлиника никаких действий предпринимать не может.

В Псковском регионе работает круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу. По номеру 8-800-444-10-41 жители региона могут задать любой вопрос, касающийся этой инфекции. 

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