Что делать, если в классе коронавирус

Из-за коронавирусной инфекции в ряде регионов страны начались внеплановые каникулы, продлятся они тоже дольше, чем изначально должны были быть.
В Псковской области школьники тоже коронавирусом болеют, но ситуация контролируемая и на дистанционку переводят только те классы, в которых у кого-то из учеников выявлен ковид.
Как быть и что делать, если у одноклассника вашего ребенка подтвердился диагноз COVID-19, рассказала главврач Псковской детской поликлиники Эльвира Мелех и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Если школьник заболел. Шаг 1:
Если результат теста на коронавирус у школьника положительный, то ему назначают лечение, и он уходит на больничный и находится под наблюдением врача. Мазки на исследование у него берут в первый, третий и одиннадцатый день. После двух отрицательных тестов на коронавирус и по истечение 14 дней, школьника с больничного выписывают.
Если после лечения тест на коронавирус у ребенка снова положительный, то мазки начинаются брать через каждые стуки и продолжают так делать до двух отрицательных результатов подряд.
Что делать остальным в классе. Шаг 2:
Карантин! Класс, в котором учился заболевший ребенок, уходит на двух недельный карантин.
Спецдизенфекция! В помещении класса и местах общего пользования профессиональные дезинфекторы проводят дезобработку специальными средствами.
Поликлиника позвонит! Мазок на коронавирус контактным здоровым школьникам берут на 8-10 день. Если же у ребенка есть признаки ОРВИ, то тест ему делают в первый день. Предварительно родителей детей обзванивают из поликлиники и информируют о том, когда приедут делать тест и до какого времени ребенок будет находится под наблюдением врачей. При истечение срока карантина и отрицательном тесте, школьники возвращаются в школу.
Все заново! Если за время нахождения класса на карантине, короновирус подтвердится еще у одного ребенка, то вся процедура проводится заново.
Что делать родителям. Шаг 3:
Не паникуйте и поддержите детей! Родители учеников, которые только контактировали с заболевшими, не должны соблюдать режим самоизоляции и сдавать им тесты не надо.
Отметим, что если у одного из учеников подтверждается коронавирусная инфекция, то Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование — определяет круг контактных лиц. На основании расследования выдается предписание детской городской поликлинике на проведение тех или иных действий. Без такого предписания поликлиника никаких действий предпринимать не может.
В Псковском регионе работает круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу. По номеру 8-800-444-10-41 жители региона могут задать любой вопрос, касающийся этой инфекции.