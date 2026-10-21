Новые проезды и тротуары появились в 19 дворах Пскова

Работы охватили 19 ТОС: там обустроили новые проезды между дворами, выровняли тротуары и создали удобные парковки.

Стармолотов подчеркнул, что перемены стали результатом бюджетного финансирования и инициативы самих горожан. «Вы сами предложили идеи, довели их до конца и проконтролировали результат», — отметил он. Благоустройство затронуло улицы Николая Васильева, 55 и 61а, Алёхина, 8, Новгородскую, 14, 28 и 32, Ижорского Батальона, 43, Труда, 20, Набат, 3, Майора Доставалова, 1 и Коммунальную, 46.

Врио главы города поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации проектов. «Это важная работа, которая делает наш общий дом — Псков — лучше», — подытожил Станислав Стармолотов.