Правила не для всех

В понедельник, 14 декабря, школьники Псковской области перешли на дистанционное обучение, которое должно плавно перетечь в зимние каникулы. Такое решение было принято для того, чтобы сдержать разрастание пандемии. Однако в одной из псковских школ «дистанционка» оказалась, мягко выражаясь, половинчатой: после онлайн-занятий учителя ждут детей на очные консультации, которые вроде бы и «добровольные», но быть на них должны все. «Псковская правда» выяснила, что происходит.
В погоне за оценками
На сайте школы № 24 Пскова расписание с очными консультациями по предметам появилось утром 13 декабря. Составлено оно ровно на неделю дистанционного обучения. Обоснование консультациям дано там же. Первая причина: чтобы школьники, которые не смогли самостоятельно разобраться в изучаемом материале, могли подойти к учителю и задать вопросы.
Некоторые консультации сразу же вызвали у родителей вопросы. Например, в графике консультаций седьмого класса стоит музыка. В школьном расписании урок музыки - один раз в неделю, и чтобы «запустить» предмет за семь дней или не разобраться в нем, надо сильно постараться.
Вторая причина: низкая, цитируем «накопляемость оценок перед окончанием полугодия». Действительно, последние месяцы многие учителя подолгу уходили на больничный, заместить их удавалось далеко не всегда, а точнее, в большинстве случаев, не удавалось вовсе. В результате у школьников просто не было уроков по тому или иному предмету. Как и оценок. К концу полугодия оказалось, что выставлять итоговый балл просто не из чего.
Однако обе причины - едва ли основание рисковать здоровьем учителей, детей и родителей, возвращать школьников за парты, даже под благовидным предлогом консультаций. Дистанционный формат обучения позволяет прислать ученикам задания - и так же дистанционно проконтролировать их исполнение. Казалось бы, весной с таким форматом худо-бедно справлялись и учителя, и дети, и родители - хотя проблем вылезло достаточно...
Правила и меры четко прописаны в антиковидном указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поддержаны Роспотребнадзором. Но, кажется, работают они не для всех: в школу, на консультации идти надо.
Более того, сообщения, которые приходят от учителей школьникам, не оставляют сомнений в том, что консультации обязательные. Формулировка «быть всем» никакой добровольности не подразумевает. А просьбы повторить перед приходом в школу ту или иную тему наводят на мысль, что на консультации будут спрашивать на оценку.
При этом и дистанционную учебу никто не отменял: утром начинается учебный день и школьникам летит домашка. Некоторые задания надо сделать в течение урока. Например, если алгебра в расписании стоит с 9:00 до 9:35, то за это время ученику надо решить контрольную, выполнить тест или написать конспект и отослать учителю. А в 10:00 - быть в школе на консультации по химии или физике.
Никаких уроков и контрольных
Напомним, комментируя переход на дистанционное обучение первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова особо подчеркнула, что даже в дежурных группах, которые в школах работают преимущественно для младшеклассников, запрещено проводить уроки и исправлять оценки. Это же правило распространяется и на остальные классы.
Введение всеобщего дистанционного режима обучения стало вынужденной мерой. В регионе имеется опыт организации занятий в режиме онлайн, а большинство учебных организаций оснащено современным компьютерным оборудованием, позволяющим учителям выходить на связь с учениками посредством различных электронных платформ.
Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области
Комментируя обращения родителей школы № 24, руководитель управления образования Пскова Анна Кузыченко подчеркнула, что для старших классов должны использоваться сугубо дистанционные формы обучения.
- Мы специально разговаривали с директорами, они отменяют, переносят запланированные контрольные работы, - сказала она. - Никаких очных контрольных или очных исправлений оценок быть не может, как не может быть и обязательных уроков под видом констультаций.
Что касается младших школьников, то для них организованы дежурные классы. Играют они скорее роль присмотра, потому что не у всех родителей есть возможность остаться с ребенком дома, а в силу возраста оставлять, к примеру, первоклассника на целый день, опасно.
- Но если родители опасаются за его здоровье, никто не может заставить их отправить ребенка в школе, - объяснила Анна Кузыченко. – И учитель должен обеспечить его заданиями на дом.
Руководство школы № 24 адресованные ученикам категорические императивы некоторых своих учителей («Быть всем!») отрицает, настаивая на принципе добровольности.
- У нас, как и во всех школах города, проходит дистанционное обучение, учителя присылают школьникам задания и те его выполняют, - прокомментировала ситуацию директор школы № 24 Светлана Котова. - Для удобства мы составили график консультаций по предметам с учителями. Школьники, которые не поняли тему, могут подойти в школу и получить помощь учителя. Все консультации добровольные, а ученики приходят в индивидуальном порядке.
Фактически же вопрос «что делать?» для учеников остается открытым: чиновники говорят одно, учителя другое. А крайними станут именно они, дети.
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