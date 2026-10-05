Быть себе другом

Психическое здоровье часто вспоминают лишь тогда, когда становится трудно справляться с тревогой или усталостью. Но заботиться о нём стоит и в обычные дни. Это не только отсутствие расстройств, а состояние благополучия, которое помогает человеку выдерживать стресс, учиться и работать, строить отношения и принимать решения. На что стоит обратить внимание, рассказала медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ольга Есева.

Понимать и принимать

Психическое здоровье проявляется в том, как человек воспринимает себя и взаимодействует с окружающими. По словам Ольги Есевой, для этого важно осознавать своё физическое и психическое «Я»: понимать, кто ты, где находишься, что делаешь и что чувствуешь.

«Критерии психического здоровья охватывают все сферы жизни человека: отношения с самим собой, с другими людьми и миром в целом», — отмечает психолог.

Важную роль играет адекватная самооценка. Она позволяет трезво оценивать свои поступки и результаты, признавать ошибки, но не требовать от себя невозможного. Критика может быть неприятной — устойчивость проявляется не в полном безразличии к чужому мнению, а в способности со временем восстановить уверенность в себе и извлечь из замечаний пользу.

«Любовь к себе помогает осознавать собственные потребности, заботиться и принимать себя со всеми достоинствами и недостатками, воспринимать себя целостным во времени и принимать происходящие изменения, выдерживать конфликты и не разрушаться», — говорит Ольга Есева.

Психолог советует чаще напоминать себе о достоинствах и достижениях, хвалить себя за сделанное и внимательно относиться к своим чувствам, эмоциям и ощущениям. Забота о себе не требует всегда мыслить позитивно: важно замечать трудности, не обесценивая при этом собственные усилия.

Эмоциональная устойчивость зависит не только от мыслей и отношений, но и от режима жизни. Достаточный сон и отдых помогают восстанавливать силы. Регулярная физическая активность, полноценное питание и привычка пить воду поддерживают самочувствие, энергию и концентрацию.

Полезно следить и за нагрузкой: распределять дела, оставлять время на восстановление, не ждать полного истощения, прежде чем сделать паузу. Справляться с напряжением помогают планирование дня, дыхательные упражнения, медитация и другие подходящие человеку способы расслабления.

Не стоит использовать алкоголь как средство от стресса: он может нарушать сон и усиливать тревогу. Отдельного внимания заслуживают цифровые привычки. Если новости, социальные сети или другой контент ухудшают настроение, можно ограничить время перед экраном и устраивать перерывы от гаджетов.