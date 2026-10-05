Быть себе другом

Психическое здоровье часто вспоминают лишь тогда, когда становится трудно справляться с тревогой или усталостью. Но заботиться о нём стоит и в обычные дни. Это не только отсутствие расстройств, а состояние благополучия, которое помогает человеку выдерживать стресс, учиться и работать, строить отношения и принимать решения. На что стоит обратить внимание, рассказала медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ольга Есева.
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Психическое здоровье проявляется в том, как человек воспринимает себя и взаимодействует с окружающими. По словам Ольги Есевой, для этого важно осознавать своё физическое и психическое «Я»: понимать, кто ты, где находишься, что делаешь и что чувствуешь.
«Критерии психического здоровья охватывают все сферы жизни человека: отношения с самим собой, с другими людьми и миром в целом», — отмечает психолог.
Важную роль играет адекватная самооценка. Она позволяет трезво оценивать свои поступки и результаты, признавать ошибки, но не требовать от себя невозможного. Критика может быть неприятной — устойчивость проявляется не в полном безразличии к чужому мнению, а в способности со временем восстановить уверенность в себе и извлечь из замечаний пользу.
«Любовь к себе помогает осознавать собственные потребности, заботиться и принимать себя со всеми достоинствами и недостатками, воспринимать себя целостным во времени и принимать происходящие изменения, выдерживать конфликты и не разрушаться», — говорит Ольга Есева.
Психолог советует чаще напоминать себе о достоинствах и достижениях, хвалить себя за сделанное и внимательно относиться к своим чувствам, эмоциям и ощущениям. Забота о себе не требует всегда мыслить позитивно: важно замечать трудности, не обесценивая при этом собственные усилия.
Эмоциональная устойчивость зависит не только от мыслей и отношений, но и от режима жизни. Достаточный сон и отдых помогают восстанавливать силы. Регулярная физическая активность, полноценное питание и привычка пить воду поддерживают самочувствие, энергию и концентрацию.
Полезно следить и за нагрузкой: распределять дела, оставлять время на восстановление, не ждать полного истощения, прежде чем сделать паузу. Справляться с напряжением помогают планирование дня, дыхательные упражнения, медитация и другие подходящие человеку способы расслабления.
Не стоит использовать алкоголь как средство от стресса: он может нарушать сон и усиливать тревогу. Отдельного внимания заслуживают цифровые привычки. Если новости, социальные сети или другой контент ухудшают настроение, можно ограничить время перед экраном и устраивать перерывы от гаджетов.
Поддерживающие отношения — ещё одна опора. Встречи и разговоры с близкими помогают разделить переживания, а участие в жизни сообщества — почувствовать связь с другими людьми. Ольга Есева советует находить время для тех, общение с кем приносит радость.
Психолог обращает внимание не только на умение принимать поддержку, но и на способность доверять, открываться, сострадать и помогать. При этом близость с другими не исключает самостоятельности: человеку важно ощущать, что он может принимать решения и действовать в собственных интересах.
Внутренней опорой служит и система ценностей — представления о том, что хорошо, что плохо и что действительно важно. По словам психолога, она формируется в течение всей жизни и помогает человеку делать выбор, в том числе в непростых обстоятельствах.
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Самопомощь важна, но она не должна превращаться в требование справляться со всем в одиночку. Ольга Есева советует внимательно относиться к своим чувствам и чаще напоминать себе не только об ошибках, но и о достижениях. А если переживания становятся слишком тяжёлыми, обращаться за поддержкой.
«В случае, когда нет сил справиться самостоятельно, возникает ощущение запутанности в жизни, повышен уровень тревоги, появляются страхи, уныние, апатия, агрессивные, необъективные реакции, суицидальные мысли — необходима личная психотерапия», — подчёркивает Ольга Есева.
При таких состояниях не стоит ждать, пока они пройдут сами. Можно обратиться к врачу или специалисту в области психического здоровья, чтобы вместе определить, какая помощь нужна. Если появились мысли о самоубийстве или есть непосредственная опасность для жизни, за неотложной помощью следует обращаться сразу.