Первый мурал в Пыталово посвятили легенде о двух сёстрах

Авторами инициативы стали активисты ТОС «Дружные соседи». Идею поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время летнего визита к местному самоуправлению. Помощь в реализации оказала компания «Балтийский берег», работающая в муниципалитете. Художникам потребовалось меньше двух недель, чтобы завершить работу.

Познакомиться с легендой, которой посвящён мурал, можно двумя способами: отсканировать QR-код, нанесённый прямо на изображение, или зайти на сайт администрации в раздел «Для гостей и туристов».