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Общество

Первый мурал в Пыталово посвятили легенде о двух сёстрах

8 октября 2026 года, 17:50

В Пыталово закончили оформление первого в городе мурала — изображение появилось на стене дома № 2 по улице Белорусской. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Первый мурал в Пыталово посвятили легенде о двух сёстрах

Фото: Администрация Псковского района
Первый мурал в Пыталово посвятили легенде о двух сёстрах

Фото: Администрация Псковского района
Первый мурал в Пыталово посвятили легенде о двух сёстрах

Фото: Администрация Псковского района

Авторами инициативы стали активисты ТОС «Дружные соседи». Идею поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время летнего визита к местному самоуправлению. Помощь в реализации оказала компания «Балтийский берег», работающая в муниципалитете. Художникам потребовалось меньше двух недель, чтобы завершить работу.

Познакомиться с легендой, которой посвящён мурал, можно двумя способами: отсканировать QR-код, нанесённый прямо на изображение, или зайти на сайт администрации в раздел «Для гостей и туристов».

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